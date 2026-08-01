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پسر خانواده طراح سرقت میلیاردی از منزل پدری

پسر خانواده طراح سرقت میلیاردی از منزل پدری
کد خبر : 1821079
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فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام باند سارقان منزل و دستگیری اعضای آن خبر داد؛ باندی که با همدستی پسر خانواده و دعوت از دوستانش به خانه، نقشه سرقت ۳۰ میلیارد ریالی از منزل پدری را اجرا کرده بودند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه امین‌الله بیرانوند با اعلام این خبر گفت: در پی شکایت زنی مبنی بر سرقت طلاجات، مسکوکات و ارز خارجی به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال از منزلش، پرونده برای رسیدگی تخصصی در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت منزل پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه و بازدید دقیق از محل وقوع سرقت نشان داد هیچ‌گونه آثار تخریب، به‌هم‌ریختگی یا ورود به عنف در محل وجود ندارد؛ موضوعی که فرضیه سرقت توسط فرد یا افرادی آشنا با خانه را تقویت کرد.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی ادامه داد: کارآگاهان با تکیه بر شواهد موجود و تجربیات تخصصی، تحقیقات خود را بر اعضای خانواده و افراد دارای تردد به منزل متمرکز کردند. در جریان بررسی‌ها، وضعیت فرزند پسر شاکیه که دارای سوابق و شرایط خاصی بود، مورد توجه قرار گرفت و ظن کارآگاهان نسبت به نقش وی در این سرقت افزایش یافت.

سرهنگ بیرانوند اظهار کرد: این فرد در ابتدا هرگونه دخالت در سرقت را انکار می‌کرد، اما در ادامه و با انجام تحقیقات فنی، استفاده از شگردهای پلیسی و بازجویی‌های تخصصی، به طراحی و اجرای سرقت از منزل پدری اعتراف کرد.

وی افزود: متهم در اعترافات خود عنوان کرد که به دلیل مشکلات مالی و با پیشنهاد دوستانش، نقشه سرقت را از پیش طراحی کرده بودند. او با دعوت همدستانش به عنوان میهمان به منزل، محل نگهداری اموال باارزش را به آنان نشان داد و پس از شناسایی محل اختفای طلاجات و ارز، سرقت را عملی کردند.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: با هماهنگی مقام قضایی، سایر اعضای باند نیز در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند و ضمن اعتراف به مشارکت در سرقت، نحوه تقسیم اموال مسروقه را تشریح کردند.

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