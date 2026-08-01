توضیح شرکت واحد درباره برخورد اتوبوس با عابر پیاده

به گزارش ایلنا، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز، یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد در خط ۷ تندرو با یک عابر پیاده برخورد کرد که در پی آن، عابر دچار مصدومیت شد.

بلافاصله پس از وقوع حادثه، عوامل اورژانس، پلیس و نیروهای عملیاتی شرکت واحد در محل حاضر شدند و مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه، توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد. علت وقوع حادثه توسط مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.

انتهای پیام/