توضیح شرکت واحد درباره برخورد اتوبوس با عابر پیاده
یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد در خط ۷ تندرو تهران با عابر پیاده برخورد کرد که در پی این حادثه، مصدوم برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد.
به گزارش ایلنا، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز، یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد در خط ۷ تندرو با یک عابر پیاده برخورد کرد که در پی آن، عابر دچار مصدومیت شد.
بلافاصله پس از وقوع حادثه، عوامل اورژانس، پلیس و نیروهای عملیاتی شرکت واحد در محل حاضر شدند و مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه، توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.
علت وقوع حادثه توسط مراجع ذیصلاح در دست بررسی است.