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توضیح شرکت واحد درباره برخورد اتوبوس با عابر پیاده

توضیح شرکت واحد درباره برخورد اتوبوس با عابر پیاده
کد خبر : 1821063
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یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد در خط ۷ تندرو تهران با عابر پیاده برخورد کرد که در پی این حادثه، مصدوم برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

به گزارش ایلنا، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز، یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد در خط ۷ تندرو با یک عابر پیاده برخورد کرد که در پی آن، عابر دچار مصدومیت شد.

بلافاصله پس از وقوع حادثه، عوامل اورژانس، پلیس و نیروهای عملیاتی شرکت واحد در محل حاضر شدند و مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه، توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

علت وقوع حادثه توسط مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.

 

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