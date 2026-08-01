۵۸ مصدوم در پی وقوع ۳ حادثه ترافیکی برای زائران ایرانی
جمعیت هلالاحمر از وقوع سه حادثه ترافیکی برای زائران ایرانی در محورهای منتهی به نجف اشرف در بامداد شنبه ۱۰ مردادماه خبر داد و اعلام کرد: در مجموع در این سه حادثه ۵۸ نفر مصدوم شدند که تعدادی از آنان به دلیل شدت جراحات به مراکز درمانی منتقل شدند.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ مجتبی خالدی، قرارگاه عملیات امدادی هلال احمر در عراق درباره حوادث بامداد امروز در مسیر تردد زائران ایرانی اعلام کرد: بامداد شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵، سه حادثه ترافیکی در محورهای منتهی به نجف اشرف به وقوع پیوست که نیروهای امدادی و درمانی بلافاصله در محل حاضر شدند و خدمات امدادی لازم را به حادثهدیدگان ارائه کردند.
نخستین حادثه مربوط به واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور بغداد به نجف، محدوده محمودیه بود که حدود ساعت ۳ بامداد رخ داد. در این حادثه ۵۰ نفر دچار حادثه شدند که ۲۸ نفر از آنان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.
بر اساس گزارشهای اولیه، ۹ نفر از مصدومان این حادثه دچار شکستگی شدهاند، وضعیت سه نفر وخیم گزارش شده و یک نفر نیز در حالت کما قرار دارد و تحت مراقبتهای ویژه درمانی است.
دومین حادثه مربوط به واژگونی و آتشسوزی یک دستگاه ون بود که در پی آن ۶ نفر دچار حادثه شدند. تمامی مصدومان این حادثه به بیمارستان الکاظمیه منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند.
مرکز EOC قرارگاه اربعین هلال احمر در عراق اعلام کرد: در سومین حادثه که در طریقالحسین و در ورودی شهر نجف رخ داد، یک دستگاه مینیبوس با خودروی دوج برخورد کرد. در این حادثه ۳۲ نفر حادثهدیده بودند که ۲۴ نفر مصدوم شدند؛ از این تعداد، ۲۲ نفر ایرانی و ۲ نفر عراقی هستند.
از مجموع مصدومان این حادثه، ۱۶ نفر به بیمارستان آلمانی و ۶ نفر به بیمارستان امل منتقل شدند تا اقدامات درمانی لازم برای آنان انجام شود.
جمعیت هلال احمر با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر برای خدمترسانی به زائران اربعین خاطرنشان کرد: تیمهای امدادی و درمانی جمعیت هلالاحمر با همکاری دستگاههای امدادی و درمانی عراق در آمادهباش کامل قرار دارند و خدمات مورد نیاز زائران را در سریعترین زمان ممکن ارائه میکنند.