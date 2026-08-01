مجوز جذب اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی نهایی شد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نهایی شدن فرآیند صدور مجوز جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور پس از پیگیری چند ماهه خبر داد و گفت: فراخوان سراسری جذب اعضای هیأت علمی با طی مراحل اجرایی، طی هفتههای آینده به صورت رسمی منتشر خواهد شد.
به گزارش ایلنا از وبدا، محمد رضا ظفرقندی با تأکید بر اینکه تقویت سرمایه انسانی دانشگاههای علوم پزشکی از مهمترین اولویتهای وزارت بهداشت است، اظهار کرد: در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران، آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به صورت یکپارچه انجام میشود و اعضای هیأت علمی نقشی فراتر از آموزش دارند.
وی ادامه داد: آنان علاوه بر تربیت دانشجویان و دستیاران، در ارائه خدمات تخصصی و فوقتخصصی به مردم، تولید علم، توسعه فناوری و ارتقای نظام سلامت نیز نقشآفرین هستند؛ از این رو، جذب اعضای هیأت علمی توانمند، سرمایهگذاری برای آینده نظام سلامت کشور محسوب میشود.
ظفرقندی با اشاره به اهمیت حفظ و جذب نخبگان افزود: یکی از اهداف اصلی این فراخوان، فراهم کردن زمینه حضور دانشآموختگان برجسته و نخبگان کشور در دانشگاههای علوم پزشکی و ایجاد انگیزه برای ماندگاری آنان در نظام سلامت است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهرهگیری از توان علمی نیروهای جوان، متخصص و متعهد هستیم تا بتوانیم کیفیت آموزش علوم پزشکی و خدمات سلامت را بیش از پیش ارتقا دهیم.
وزیر بهداشت با بیان اینکه دانشگاههای علوم پزشکی کشور اکنون بیش از ۲۲۰ هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی دارند، گفت: با وجود تلاشهای انجامشده، بر اساس شاخص نسبت استاد به دانشجو، الزامات سند آمایش آموزش عالی سلامت و نیازهای توسعهای دانشگاهها، همچنان با کمبود اعضای هیأت علمی مواجه هستیم و ضروریست این کمبود در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت و به صورت تدریجی جبران شود.
وی خاطر نشان کرد:از مجموع ۲۲ هزار عضو هیات علمی مشغول به آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی، بیش از ۶هزارنفر در قالب قرارداد انجام تعهدات فعالیت میکنند که باید تلاش کنیم براساس نیاز کشور امکان استمرار خدمت این عزیزان پس از پایان تعهدات فراهم شود.
وی درباره روند اخذ مجوزهای جذب نیز توضیح داد: وزارت بهداشت از خرداد سال گذشته، پس از شناسایی نیاز دانشگاهها و برآورد ظرفیت جذب اعضای هیأت علمی، درخواست صدور مجوز استخدام را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کرد. از آن زمان تاکنون، با پیگیریهای مستمر و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، این موضوع با همکاری سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه دنبال شد تا خوشبختانه امروز شاهد نهایی شدن صدور این مجوزها هستیم.
ظفرقندی با اشاره به برنامهریزی وزارت بهداشت در این زمینه گفت: همزمان با پیگیری صدور مجوزها، معاونت آموزشی وزارت بهداشت مدل جامعی را برای توزیع مجوزهای جذب میان دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی تدوین کرد که در آن شاخصهایی همچون نیاز واقعی دانشگاه، نسبت استاد به دانشجو، توسعه رشتهها، ظرفیتهای آموزشی، امکانات موجود و الزامات آمایش سرزمینی مورد توجه قرار گرفته است تا مجوزها به صورت هدفمند و متناسب با نیاز هر دانشگاه تخصیص یابد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط کشور و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز، امکان برگزاری فراخوان جذب اعضای هیأت علمی در سال ۱۴۰۴ فراهم نشد. از این رو، وزارت بهداشت با هدف جبران این وقفه، درخواست تجمیع مجوزهای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را مطرح کرد تا دانشگاهها بتوانند در قالب یک فراخوان گسترده، بخش مهمی از نیازهای خود را تأمین کنند.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: البته در این مدت، وزارت بهداشت برای جلوگیری از ایجاد خلل در فرآیند آموزش و ارائه خدمات درمانی، از سایر ظرفیتهای قانونی نیز بهره گرفت و از طریق اخذ مجوز عقد قرارداد موضوع تبصره ۷ ماده ۱۴، در دو مرحله درمجموع حدود ۵۲۰ مجوز برای بهکارگیری اعضای هیأت علمی قراردادی یکساله دریافت و در اختیار دانشگاهها قرار داد تا بخشی از نیازهای فوری مراکز آموزشی و درمانی پاسخ داده شود.
ضمن قدردانی از همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای همراه، اظهار امیدواری کرد که با انتشار فراخوان در هفتههای آینده، فرآیند جذب اعضای هیأت علمی با سرعت و شفافیت انجام شود و دانشگاههای علوم پزشکی بتوانند از ظرفیت نیروهای جوان، متخصص و نخبه کشور برای ارتقای آموزش علوم پزشکی، توسعه پژوهش و ارائه خدمات سلامت باکیفیت به مردم بهرهمند شوند.