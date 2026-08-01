به گزارش ایلنا از سازمان اورژانس کشور، جعفر میعادفر گفت: از آغاز پوشش مراسم اربعین از اول مرداد ۱۴۰۵ تاکنون، شبکه سلامت کشور با آمادگی کامل در ۶ پایانه مرزی و همه محورهای منتهی به مرزهای غربی، در حال خدمت‌رسانی به زائران حسینی است.

وی در ادامه با تشریح عملکرد حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی گفت: در این مدت، ۴۸ هزار و ۳۹۱ نفر از مصدومان و بیماران توسط نیروهای اورژانس مورد ویزیت قرار گرفتند که از این تعداد، ۹ هزار و ۹۹۵ نفربرای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین ۴ نفر نیز با بالگرد به مراکز درمانی اعزام شدند و ۳۸ هزار و ۳۹۶ نفر در محل درمان شدند.

رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین با اشاره به شرایط آب‌وهوایی و لزوم مراقبت جدی از زائران اظهار کرد: در حوزه خدمات مرتبط با گرمازدگی، در مجموع ۱۳ هزار و ۴۱۷ نفر خدمات دریافت کردند که از این میان، ۵ هزار و ۳۰۰ نفر در محل درمان و ۸ هزار و ۱۱۷ نفر نیز سرم‌تراپی شدند.

وی افزود: در مراکز درمانی نیز تاکنون ۲۲ هزار و ۷۰۲ نفر مراجعه داشته‌اند که از این تعداد، ۲۰ هزار و ۲۵۴ نفر به‌صورت سرپایی درمان و ترخیص و ۲ هزار و ۴۴۸ نفربستری شده‌اند. همچنین ۹۵ عمل جراحی و ۱۳۱ انتقال به مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی انجام شده است.

میعادفر با اشاره به فعالیت‌های حوزه بهداشت و پیشگیری گفت: در مراکز جامع سلامت، ۲۲ هزار و ۳۲۰ نفر خدمات دریافت کرده‌اند که شامل درمان سرپایی، خدمات دندان‌پزشکی، تزریقات، پانسمان و خدمات آزمایشگاهی بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه مراقبت از بیماری‌های واگیر در ایران، ۷۴۱هزار و ۴۸۲ نفر تحت پایش و مراقبت قرار گرفتند و در میان اتباع خارجی نیز این مراقبت‌ها برای ۱۰۰ هزار و ۸۱۸ نفر انجام شد. همچنین ۴۹۹ بازدید میدانی صورت گرفت و ۳ هزار و ۶۹۲ سندرم شناسایی شد که از این میان، ۲ هزار و ۲۰۱ مورد شبه‌آنفلوانزا و ۴۸۱ مورد مسمومیت غذایی بوده است. افزون بر این، ۱۲ هزار و ۱۵۳ مورد واکسیناسیون انجام شد.

به گفته میعادفر، در کشور عراق نیز ۱۲ هزار و ۵۶ نفرتحت مراقبت بیماری‌های واگیر قرار گرفتند و ۱۰ بازدید میدانی انجام شد که در جریان آن هزار و ۳۰۲ سندرم شناسایی شد.

رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین با بیان اینکه سلامت محیط از اولویت‌های اصلی عملیات اربعین است، اظهار کرد: در ایران ۲۵ هزار و ۶۶۲ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع غذا، موکب‌ها، سامانه‌های آب آشامیدنی و مراکز اقامتی انجام شده است. همچنین ۱۷ هزار و ۹۹۷ مورد کلرسنجی آب، هزار و ۵۲۸ نمونه‌برداری آب و ۲۷۵ نمونه‌برداری مواد غذایی صورت گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به آمادگی نظام انتقال خون گفت: تاکنون ۴۵ هزار و ۷۹۷ واحد خون اهدا شده و ۴۶ هزار و ۶۹۵ واحد نیز به‌صورت بین‌بیمارستانی توزیع شده است. همچنین ۳ هزار و ۱۷۱ واحد به‌صورت بین‌استانی ارسال شده و خوشبختانه پاسخگویی ۱۰۰ درصدی به نیازهای فرآورده‌های خونی مراکز درمانی محقق شده است.