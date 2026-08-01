ممنوعیت استفاده از «تارترازین» در مواد غذایی
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، نسبت به عوارض احتمالی رنگ مصنوعی تارترازین، از جمله بروز حساسیت و تشدید بیشفعالی در کودکان هشدار داد.
به گزارش ایلنا از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، با اشاره به اینکه تارترازین (E۱۰۲) یکی از رنگهای مصنوعی غیرمجاز در مواد غذایی است، گفت: این رنگ گاهی به دلیل قیمت پایین و ایجاد ظاهری مشابه زعفران، بهصورت غیرقانونی بهعنوان جایگزین زعفران یا برای ایجاد رنگ زرد در برخی فرآوردههای غذایی، نوشیدنیها و محصولات مشابه مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: بررسیهای علمی نشان میدهد مصرف تارترازین میتواند با بروز واکنشهای آلرژیک و حساسیتی همراه باشد و در برخی افراد، بهویژه کودکان، احتمال تشدید بیشفعالی، تحریکپذیری، بیقراری و اختلالات خواب را افزایش دهد.
بهفر ادامه داد: این رنگ مصنوعی همچنین میتواند تعادل فلور طبیعی و میکروبیوم روده را برهم زده و آثار نامطلوبی بر سلامت دستگاه گوارش بر جای بگذارد. برخی مطالعات نیز احتمال ارتباط مصرف طولانیمدت آن با افزایش خطر برخی عوارض مزمن را مطرح کردهاند که ضرورت پرهیز از مصرف این ماده را دوچندان میکند.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با تأکید بر تشدید نظارت بر فرآوردههای غذایی خاطرنشان کرد: استفاده از تارترازین (E۱۰۲) در مواد غذایی و آشامیدنی مطابق ضوابط سازمان غذا و دارو و استاندارد ملی ایران ممنوع است و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.
وی از شهروندان خواست هنگام خرید، فرآوردههای دارای مجوزهای بهداشتی و برچسبگذاری معتبر را انتخاب کرده و از مصرف محصولاتی که دارای رنگهای غیرطبیعی یا منشأ نامشخص هستند، خودداری کنند تا از سلامت خود و خانواده محافظت شود.