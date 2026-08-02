در گفتوگو با ایلنا عنوان شد:
پاسخ سازمان غذا و دارو به انتقادها درباره کمبود داروی بیماران کلیوی
سحنگوی سازمان غذا و دارو گفت: برخی کمبودهای مقطعی که در ماههای اخیر گزارش شده، عمدتاً ناشی از محدودیتهای بینالمللی در تأمین مواد اولیه، مشکلات نقلوانتقال مالی و اختلالات ایجادشده در زنجیره تأمین در شرایط خاص کشور بوده است.
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در خصوص انتقادها از کمبود دارو برای بیماران کلیوی، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: سازمان غذا و دارو با درک دغدغهها و مشکلات بیماران کلیوی، تأمین پایدار داروهای مورد نیاز این بیماران را از اولویتهای اصلی خود میداند و بهصورت مستمر وضعیت موجودی، تولید، واردات و توزیع این اقلام را در سطح کشور پایش و مدیریت میکند.
وی افزود: برخی کمبودهای مقطعی که در ماههای اخیر گزارش شده، عمدتاً ناشی از محدودیتهای بینالمللی در تأمین مواد اولیه، مشکلات نقلوانتقال مالی و اختلالات ایجادشده در زنجیره تأمین در شرایط خاص کشور بوده است. با این حال، سازمان غذا و دارو با بهرهگیری از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی، تسهیل فرآیندهای واردات و مدیریت هدفمند توزیع، تلاش کرده است این کمبودها با کمترین تأثیر بر دسترسی بیماران مدیریت شود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه خاطرنشان کرد: تخصیص و توزیع داروهای بیماران کلیوی بر اساس نیاز اعلامی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور انجام میشود و وضعیت موجودی این اقلام بهصورت مستمر رصد میشود تا در صورت بروز کمبود در هر استان، اقدامات لازم برای تأمین مجدد در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد. همچنین از شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خواسته شده است برنامه تأمین این داروها را با اولویت بیماران خاص و صعبالعلاج دنبال کنند و در صورت نیاز، مجوزهای لازم برای تسریع در واردات یا افزایش تولید داخلی نیز صادر میشود.
به گفته وی، سازمان غذا و دارو در عین حال تأکید میکند که بسیاری از چالشهای مطرحشده در گزارش، از جمله هزینههای درمان، پوشش بیمهای، حمایتهای مالی و سایر مسائل مرتبط با خدمات درمانی، ماهیتی فرابخشی دارد و رفع پایدار آنها صرفاً در حیطه اختیارات یک دستگاه نیست.
او تاکید کرد: حل این مسائل نیازمند برنامهریزی، تصمیمگیری و اقدامات عملیاتی هماهنگ میان مجموعهای از دستگاههای مسئول در حوزههای سلامت، بیمه، تأمین مالی و حمایتهای اجتماعی است و تنها با بسیج زنجیرهای همه ظرفیتهای اجرایی کشور میتوان پاسخگوی کامل نیازهای بیماران بود.
هاشمی در پایان گفت: سازمان غذا و دارو ضمن استمرار مسئولیت خود در حوزه تأمین، نظارت بر کیفیت و توزیع دارو، آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود، با سایر دستگاههای مسئول برای کاهش مشکلات بیماران کلیوی و ارتقای دسترسی آنان به داروهای مورد نیاز، همکاری و هماهنگی لازم را به عمل آورد.