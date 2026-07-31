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آغاز ثبت نام اینترنتی تسهیلات قرض‌الحسنه سفر اربعین ویژه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری

آغاز ثبت نام اینترنتی تسهیلات قرض‌الحسنه سفر اربعین ویژه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری
کد خبر : 1820707
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ثبت نام اینترنتی تسهیلات قرض‌الحسنه سفر اربعین ویژه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری آغاز شد.

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، تسهیلات قرض‌الحسنه سفر اربعین به مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران واجد شرایط صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفته شده است.

مبلغ این تسهیلات ۲۰ میلیون تومان و مدت بازپرداخت ۱۲ ماه با نرخ سود ۵ درصد است.

نحوه بازپرداخت آن از طریق کسر اقساط از حقوق ماهانه است.

زمان ثبت‌نام تسهیلات تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ است.

افراد می‌توانند جهت ثبت‌نام و درخواست تسهیلات به‌صورت غیرحضوری از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس https://eservices.cspf.ir/govsso/arbaeen اقدام کنند.

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