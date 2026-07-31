به گزارش ایلنا، بنابر اعلام روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، تسهیلات قرض‌الحسنه سفر اربعین به مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران واجد شرایط صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفته شده است.

مبلغ این تسهیلات ۲۰ میلیون تومان و مدت بازپرداخت ۱۲ ماه با نرخ سود ۵ درصد است.

نحوه بازپرداخت آن از طریق کسر اقساط از حقوق ماهانه است.

زمان ثبت‌نام تسهیلات تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ است.



افراد می‌توانند جهت ثبت‌نام و درخواست تسهیلات به‌صورت غیرحضوری از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس https://eservices.cspf.ir/govsso/arbaeen اقدام کنند.

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