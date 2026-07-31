وی افزود: علاوه بر ابلاغ رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی شهرداری تهران، از سوی وزارت کشور نیز مأموریت ویژه‌ای برای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تعریف شده که بر اساس آن، کلان‌شهر تهران مسئولیت خدمت‌رسانی در مرز مهران و شهر زرباطیه عراق را برعهده دارد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تصریح کرد: تهران تنها کلان‌شهری است که در خاک عراق و در ایام اربعین به‌صورت مستقیم به زائران خدمت‌رسانی می‌کند و امسال نیز ۱۵۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان شرکت واحد از طریق مرز مهران به شهر زرباطیه عراق اعزام شده است.

وی ادامه داد: قرارگاه و موکب «سفینه‌النجاة» شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در زرباطیه مستقر شده و قریب ۴۰۰ نفر از نیروهای عملیاتی، پشتیبانی و اجرایی شرکت واحد در این منطقه حضور دارند تا پس از هماهنگی با مسئولان عراقی، عملیات جابه‌جایی زائران را آغاز کنند.

علیزاده با بیان اینکه برنامه فعلی انتقال زائران از زرباطیه تا شهر کوت پیش‌بینی شده است، گفت: با توجه به شرایط عملیاتی و هماهنگی‌های انجام‌شده، در صورت نیاز امکان افزایش مسیر خدمت‌رسانی نیز وجود خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه اعزام ناوگان اربعین موجب کاهش خدمات‌رسانی در تهران نخواهد شد، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی لازم برای حفظ سرفاصله حرکت اتوبوس‌ها در خطوط تندرو و عادی انجام شده و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مدیریت ناوگان، هیچ خللی در خدمت‌رسانی روزانه به شهروندان تهرانی ایجاد نمی‌شود.

رئیس کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین شهرداری تهران همچنین از حضور ناوگان تاکسیرانی تهران در این عملیات خبر داد و گفت: ۱۰۰ دستگاه ون تاکسیرانی از هفته آینده در شهر مهران مستقر خواهند شد تا زائران را به نزدیک‌ترین نقاط دسترسی به ناوگان برون‌شهری منتقل کنند.

وی درباره برنامه‌های موج بازگشت زائران نیز اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، تعدادی از اتوبوس‌های شرکت واحد در عمود ۶۶۲ مسیر نجف ـ کربلا مستقر خواهند شد تا زائران را به‌صورت مستقیم به سمت مرز مهران منتقل کنند و زمان انتظار و معطلی کاهش یابد.

علیزاده با اشاره به مأموریت شرکت واحد در مراسم جاماندگان اربعین حسینی در تهران گفت: برای این مراسم حدود ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده است که در ۱۸ مبادی اصلی، میادین، مسیرهای پرتردد، محلات، مساجد و نقاط تعیین‌شده مستقر می‌شوند تا انتقال شهروندان به میدان امام حسین(ع) و بازگشت آنان پس از پایان مراسم را انجام دهند.

وی همچنین از راه‌اندازی نرم‌افزار «راهنمای زائر» توسط شرکت واحد خبر داد و گفت: این برنامه با هدف ارائه اطلاعات مسیرها، مرزها، محل‌های تردد، مسیرهای پیاده‌روی و نقاط مورد نیاز زائران در خاک عراق طراحی شده و به‌صورت برخط در اختیار زائران قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نوسازی ناوگان اظهار کرد: در دوره ششم مدیریت شهری، حدود ۲ هزار و ۴۶۰ دستگاه اتوبوس نوسازی و حدود ۷۰۰ دستگاه نیز بازسازی اساسی شده است.