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افتتاح مرحله اول ابرطرح یادگار امام در شهریورماه

افتتاح مرحله اول ابرطرح یادگار امام در شهریورماه
کد خبر : 1820687
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عضو شورای شهر تهران از افتتاح فاز نخست طرح اتصال بزرگراه یادگار امام به میدان فتح در شهریورماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه پروژه یادگار امام در دو مرحله مختلف به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: فاز نخست آن اوایل ماه آینده و مرحله دوم طرح نیز در اواخر شهریور افتتاح خواهد شد. 
 
وی همچنین با اشاره به آمادگی شهرداری تهران برای واگذاری مدیریت متروی پرند، گفت: مدیریت شهری آمادگی دارد مدیریت متروی پرند را به شهر پرند واگذار کند، اما ظاهراً توان تحویل گرفتن و مراقبت از آن را در حال حاضر ندارند و این مدیریت فعلا بر عهده شهرداری تهران است.
 
وی ادامه داد: ما برای ساخت مترو در شهر‌های اطراف تهران با مراجع ذی‌ربط صحبت کرده‌ایم تا ریل و مسیر را بسازیم و واگن آن را به خودشان بسپاریم. 
 
عضو شورای شهر تهران افزود: اسلامشهر و ورامین هم دیگر گزینه‌هایی هستند که اعلام کردیم می‌توانیم کمک کنیم، اما خودشان گفتند می‌سازند و برداشتشان این است که هزینه پروژه برایشان می‌صرفد، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تجربه این کار را ندارند، به تکنسین‌ها و افراد مجرب‌تر نیاز دارند.

 

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