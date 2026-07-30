اعزام ۳۰۰۰ مددجوی کمیته امداد به پیادهروی اربعین حسینی
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) از اعزام ۳۰۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد به پیادهروی اربعین حسینی طی سه سال اخیر با مشارکت و حمایت ویژه «مرکز نیکوکاری سمت خدا» خبر داد.
حبیبالله آسوده با تأکید بر نقش کلیدی خیریهها در تحقق اهداف حمایتی این نهاد گفت: با هدف بهرهمندی مددجویان از فیوضات زیارت کربلای معلی و در جهت ترویج فرهنگ زیارت، «مرکز نیکوکاری سمت خدا» زمینه اعزام ۳۰۰۰ نفر از مددجویان را طی سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ فراهم کرده است.
وی با اشاره به روند رشد این اعزامها در دورههای مختلف اظهارکرد: این حرکت معنوی با اولویتبندی گروههای هدف و در قالب پویشهای حمایتی اجرا شده است، بهگونهای که در سال ۱۴۰۳، ۷۰۰ نفر از دانشآموزان و دانشجویان تحت حمایت (در گروه سنی ۱۶ تا ۲۴ سال) به عنوان «زائر اولی» راهی کربلا شدند. در سال ۱۴۰۴، ۱۰۰۰ نفر از مددجویان در گروههای سنی مختلف توفیق حضور در این مراسم پرفیض را یافتند و در سال ۱۴۰۵ با تداوم حمایتها، ۱۲۵۰ نفر از مددجویان (با اولویت افراد بالای ۲۵ سال) به زیارت اربعین اعزام شدند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد در ادامه با یادآوری اجرای پویش «شوق زیارت» خاطرنشان کرد: بسیاری از خانوادههای تحت حمایت به دلیل محدودیتهای مالی، سالها در حسرت زیارت ماندهاند بنابراین از تمامی خیرین و حامیان نیکوکار دعوت میشود تا با پیوستن به این پویش، برای تحقق رویای زیارت این مشتاقان، یاریگر «مرکز نیکوکاری سمت خدا» و کمیته امداد باشند. علاقهمندان به مشارکت در این پویش معنوی میتوانند کمکهای خود را از طریق شمارهگیری کد دستوری #۱۲*، شماره کارت بانکی: ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۹۸۸۸ یا نصب اپلیکیشن «صدقه من» اهدا کنند.