خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خسروپناه:

آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی در آستانه تصویب نهایی است

آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی در آستانه تصویب نهایی است
کد خبر : 1820375
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی در آستانه تصویب است، گفت: اصول کلی این آیین‌نامه به تصویب رسیده و هم اکنون فرآیند بررسی و تکمیل آن با مشارکت دانشگاه‌ها در حال انجام است.

به گزارش ایلنا، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی و نقشه جامع علمی کشور از مهم‌ترین اولویت‌های این شورا هستند، گفت: این دو سند با مشارکت فرهنگستان‌ها، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در مراحل پایانی بررسی قرار دارند و به‌زودی برای تصویب نهایی به شورای معین یا شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهند شد. 

وی با بیان اینکه دو موضوع در حال حاضر در زمره اولویت‌های اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد، افزود: یکی از این موضوعات، به‌روزرسانی نقشه جامع علمی کشور و دیگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی است که هر دو با جدیت در دستور کار قرار گرفته‌اند. 

خسروپناه با اشاره به فرآیند تصمیم‌سازی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: پیش از مرحله تصمیم‌گیری، از ظرفیت نخبگان علمی و نهادهای تخصصی استفاده می‌شود. بر همین اساس، فرهنگستان علوم، فرهنگستان علوم پزشکی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در تدوین و بررسی این دو سند نقش مؤثری داشته‌اند. 

وی افزود: ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری این سازمان‌ها و نهادها، روند بررسی و نهایی‌سازی نقشه جامع علمی کشور و آیین‌نامه ارتقا را دنبال کرده و اکنون این اسناد در مراحل پایانی قرار دارند. 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: هر دو موضوع در جلسات ستاد علم و فناوری شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و ان‌شاءالله در آینده نزدیک در شورای معین و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح خواهد شد تا به تصویب نهایی برسد. 

وی تأکید کرد: آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی به دلیل تأثیر مستقیم بر مسیر علمی، پژوهشی و حرفه‌ای استادان دانشگاه، از اسناد مهم و راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار می‌رود و تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر به جمع‌بندی نهایی برسد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل