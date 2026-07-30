خسروپناه:
آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی در آستانه تصویب نهایی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی در آستانه تصویب است، گفت: اصول کلی این آییننامه به تصویب رسیده و هم اکنون فرآیند بررسی و تکمیل آن با مشارکت دانشگاهها در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی و نقشه جامع علمی کشور از مهمترین اولویتهای این شورا هستند، گفت: این دو سند با مشارکت فرهنگستانها، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در مراحل پایانی بررسی قرار دارند و بهزودی برای تصویب نهایی به شورای معین یا شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهند شد.
وی با بیان اینکه دو موضوع در حال حاضر در زمره اولویتهای اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد، افزود: یکی از این موضوعات، بهروزرسانی نقشه جامع علمی کشور و دیگری آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی است که هر دو با جدیت در دستور کار قرار گرفتهاند.
خسروپناه با اشاره به فرآیند تصمیمسازی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: پیش از مرحله تصمیمگیری، از ظرفیت نخبگان علمی و نهادهای تخصصی استفاده میشود. بر همین اساس، فرهنگستان علوم، فرهنگستان علوم پزشکی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در تدوین و بررسی این دو سند نقش مؤثری داشتهاند.
وی افزود: ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری این سازمانها و نهادها، روند بررسی و نهاییسازی نقشه جامع علمی کشور و آییننامه ارتقا را دنبال کرده و اکنون این اسناد در مراحل پایانی قرار دارند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: هر دو موضوع در جلسات ستاد علم و فناوری شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و انشاءالله در آینده نزدیک در شورای معین و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح خواهد شد تا به تصویب نهایی برسد.
وی تأکید کرد: آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی به دلیل تأثیر مستقیم بر مسیر علمی، پژوهشی و حرفهای استادان دانشگاه، از اسناد مهم و راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار میرود و تلاش میکنیم هرچه سریعتر به جمعبندی نهایی برسد.