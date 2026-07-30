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آقامیری:

توپوگرافی پایتخت یکی از موانع جدی استفاده از دوچرخه

توپوگرافی پایتخت یکی از موانع جدی استفاده از دوچرخه
کد خبر : 1820373
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عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مردم از طرح دوچرخه‌های اشتراکی و توسعه مسیرهای دوچرخه در پایتخت استقبال کمی کرده اند، گفت: خاستگاه اصلی استفاده از دوچرخه، نوجوانان و دانش‌آموزان هستند و باید از این طریق فرهنگ استفاده از دوچرخه را گسترش داد.

به گزارش ایلنا، سید محمد آقامیری تصریح کرد: پیشنهادی ارائه دادیم که شهرداری به جای هزینه کرد برای ساخت مسیرهای جدید، دوچرخه خریداری کرده و آن‌ها را در قالب امانت در اختیار دبیرستان‌های پسرانه، به‌ویژه در نیمه جنوبی شهر، قرار دهد. 

وی افزود: پیشنهاد ما این بود که شهرداری به‌عنوان نمونه، هر ۱۰۰ دستگاه دوچرخه را به یک دبیرستان پسرانه اختصاص دهد تا مدیریت مدرسه آن‌ها را به صورت امانی در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد، نه اینکه مالکیت آن‌ها را واگذار کند. 

عضو شورای شهر تهران دراین حال گفت: توپوگرافی شهر تهران یکی از موانع جدی استفاده از دوچرخه است. اختلاف ارتفاع حدود ۹۰۰ متری میان شمال و جنوب شهر و شیب‌های تند در بخش‌هایی از تهران، امکان استفاده از دوچرخه را با محدودیت جدی مواجه می‌کند. 

آقامیری همچنین نبود زیرساخت‌ها، شرایط اقلیمی پایتخت و مسائل اقتصادی را از دیگر عوامل استقبال نکردن مردم از دوچرخه در تهران دانست و گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اجرای طرح دوچرخه‌های اشتراکی در تهران با استقبال شهروندان مواجه نشده و به همین دلیل نمی‌توان آن را موفق ارزیابی کرد.

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