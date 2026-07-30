رگبار پراکنده در شمال و وزش باد در شرق و مرکز کشور
سازمان هواشناسی از وقوع رگبار پراکنده در سواحل خزر، و وزش باد و گردوخاک در نیمه شرقی و مرکز کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی با پیشبینی وضعیت جوی کشور در روزهای آینده اعلام کرد: طی ۵ روز آینده در استانهای ساحلی دریای خزر و ارتفاعات رشتهکوه البرز، در برخی ساعات رگبار پراکنده، خفیف و گاهی رعدوبرق پیشبینی میشود.
بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی، در ۵ روز آینده در نیمه شرقی و بخشهایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.
همچنین طی ۳ روز آینده، دریای خزر و شرق دریای عمان مواج و متلاطم خواهند بود.