خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رگبار پراکنده در شمال و وزش باد در شرق و مرکز کشور

رگبار پراکنده در شمال و وزش باد در شرق و مرکز کشور
کد خبر : 1820371
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی از وقوع رگبار پراکنده در سواحل خزر، و وزش باد و گردوخاک در نیمه شرقی و مرکز کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی با پیش‌بینی وضعیت جوی کشور در روزهای آینده اعلام کرد: طی ۵ روز آینده در استان‌های ساحلی دریای خزر و ارتفاعات رشته‌کوه البرز، در برخی ساعات رگبار پراکنده، خفیف و گاهی رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. 

بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی، در ۵ روز آینده در نیمه شرقی و بخش‌هایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است. 

همچنین طی ۳ روز آینده، دریای خزر و شرق دریای عمان مواج و متلاطم خواهند بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل