رگبار پراکنده در شمال و وزش باد در شرق و مرکز کشور

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی با پیش‌بینی وضعیت جوی کشور در روزهای آینده اعلام کرد: طی ۵ روز آینده در استان‌های ساحلی دریای خزر و ارتفاعات رشته‌کوه البرز، در برخی ساعات رگبار پراکنده، خفیف و گاهی رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی، در ۵ روز آینده در نیمه شرقی و بخش‌هایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

همچنین طی ۳ روز آینده، دریای خزر و شرق دریای عمان مواج و متلاطم خواهند بود.

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