اجرای موفق برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع مستلزم حمایت مستمر مدیران استانی است

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر بابک فرخی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشست ارزیابی فرآیند اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرستان منتخب کارون توسط تیم پایش وزارت که در شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد، با اعلام رضایت از زیرساخت‌های فراهم‌شده در فاز آمادگی، تأکید کرد: شهرستان کارون اکنون در آستانه ورود به فاز عملیاتی رسمی برای اصلاح ساختار نظام سلامت قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این برنامه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام سلامت کشور و مطالبه جدی رئیس‌جمهور است، گفت: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، مسیر اصلاح ساختاری نظام سلامت و ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی است و شهرستان کارون پس از طی مراحل آمادگی، در آستانه ورود به فاز اجرایی این برنامه قرار دارد.

فرخی با تبیین اهداف این برنامه ملی، اظهار کرد: پزشکی خانواده و نظام ارجاع، راهکاری علمی و آزموده‌شده برای ساماندهی نظام سلامت است که علاوه بر برخورداری از پشتوانه‌های پژوهشی، در بیش از ۱۷۰ کشور جهان اجرا می‌شود و در کشور ما نیز بر اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه‌های توسعه و قوانین مرتبط استوار است.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت ادامه داد: برنامه‌ای که دولت چهاردهم اجرای آن را دنبال می‌کند، توسعه پزشکی خانواده از روستاها به شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت است. این اقدام علاوه بر انطباق با اسناد قانونی و برنامه‌های توسعه کشور، از مطالبات جدی رئیس‌جمهور محسوب می‌شود و بر همین اساس، اجرای آن در چند مرحله برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به مدل اجرایی طراحی‌شده برای این برنامه گفت: با توجه به فعالیت ۶۴ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در کشور، مقرر شد هر دانشگاه یک شهرستان منتخب را بر اساس شاخص‌های مشخص برای اجرای برنامه معرفی کند. در همین چارچوب، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، شهرستان کارون را به عنوان شهرستان منتخب برگزید. بر اساس فازبندی انجام‌شده، برنامه ابتدا در پنج دانشگاه پیشگام آغاز شد و سپس در سه فاز شامل ۲۰.۲۰ و ۱۹ دانشگاه دیگر گسترش یافت تا تمامی ۶۴ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور را در بر گیرد.

فرخی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و شهرستان کارون در فاز دوم اجرای برنامه قرار دارند، افزود: شش هفته پیش از آغاز فاز اجرایی، مرحله‌ای با عنوان «فاز آمادگی و تست» طراحی و از سوی ستاد ملی به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و از طریق وزارت بهداشت به دانشگاه‌ها ابلاغ شد. در این مرحله، دانشگاه‌ها موظف شدند زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه‌های نیروی انسانی، منابع مالی، فناوری اطلاعات، پرونده الکترونیک سلامت و همچنین اطلاع‌رسانی، آموزش و جلب مشارکت اجتماعی را فراهم کنند تا آمادگی لازم برای ورود به فاز اجرای رسمی طرح حاصل شود.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان شهرستان کارون اظهار داشت: فرماندار این شهرستان اشراف و تسلط بسیار خوبی بر ابعاد مختلف برنامه داشت و روند همکاری‌ها نیز مطلوب ارزیابی شد. همچنین بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، امام جمعه شهرستان نیز همکاری مؤثری در پیشبرد این برنامه داشته است. اجرای پزشکی خانواده یک پدیده اجتماعی و نیازمند مشارکت همه بخش‌هاست و به همین دلیل، نقش همراهی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اجتماعی در موفقیت آن بسیار تعیین‌کننده است.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت همچنین در دیدار با رضا نجاتی، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، ضمن تشریح الزامات اجرای برنامه و آثار آن بر نظام سلامت، گفت: ساختار حکمرانی برنامه که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، به گونه‌ای است که در سطح ملی، رئیس‌جمهور، ریاست ستاد و وزیر بهداشت دبیری آن را بر عهده دارد و متناظر با آن، در استان‌ها نیز استاندار به عنوان رئیس ستاد و رئیس دانشگاه علوم پزشکی، دبیر ستاد استانی خواهد بود. همچنین در شهرستان‌ها، فرماندار، رئیس ستاد شهرستان و مدیر شبکه بهداشت و درمان نیز دبیری آن را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مدت شش هفته آمادگی و محیط تست، اقدامات گسترده‌ای برای آماده‌سازی زیرساخت‌های شهرستان کارون انجام داده است و تیم ارزیابی وزارت بهداشت با حضور نمایندگان واحدهای مختلف وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و سایر ذی‌نفعان، روند اجرای برنامه را مورد بررسی قرار داد تا در صورت تأیید، گواهی ورود از محیط تست به محیط اصلی اجرا صادر شود.

فرخی با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام‌شده از مراکز خدمات سلامت و بیمارستان سینا توسط تیم پایش وزارت گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که روندها و فرآیندهای اجرایی در شهرستان کارون به‌خوبی استقرار یافته است. همچنین مسیر ارائه خدمات به بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی به صورت عملی ارزیابی شد و در مقایسه با برخی شهرستان‌های دیگر استان که در مرحله اجرای طرح قرار گرفتند، وضعیت کارون، مطلوب‌تر ارزیابی شد.

وی تصریح کرد: از استاندار خوزستان به عنوان رئیس ستاد استانی انتظار داریم همچون گذشته حمایت مؤثری از اجرای برنامه داشته باشند. رئیس‌جمهور به دلیل آشنایی کامل با حوزه سلامت، اجرای پزشکی خانواده را از مطالبات جدی دولت می‌داند و تحقق این هدف نیازمند همراهی همه ارکان اجرایی استان است.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در ادامه، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام سلامت اظهار کرد: ادامه روند فعلی، زیان‌های انباشته بیشتری را به نظام سلامت تحمیل خواهد کرد و مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت‌های بیمه‌ای و محدودیت منابع، ضرورت انجام اصلاحات اساسی را دوچندان کرده است. بنابراین برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع یکی از مهم‌ترین راهبردهای اصلاح این ساختار به شمار می‌رود و اجرای موفق آن مستلزم حمایت مستمر مدیران استانی و دانشگاهی خواهد بود.

دکتر فرخی در پایان با اشاره به مزایای اجرای این برنامه برای مردم گفت: با آگاهی عمومی از مزایای پزشکی خانواده، این برنامه به یکی از مطالبات اصلی مردم تبدیل خواهد شد. مراجعه از مسیر نظام ارجاع موجب بهره‌مندی رایگان از بخشی از خدمات، کاهش ۵۰ درصدی سهم پرداختی بیماران در حوزه دارو و خدمات پاراکلینیکی و در صورت نیاز به بستری، رایگان شدن هزینه‌های بستری خواهد شد. دولت نیز متعهد شده است منابع مالی مورد نیاز اجرای برنامه در ۶۴ شبکه منتخب کشور را تا پایان سال تأمین کند و امیدواریم با حمایت مسئولان استانی، این برنامه بدون دغدغه در خوزستان به مرحله اجرا برسد.

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