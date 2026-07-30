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هشدار سازمان غذا و دارو به زائران درباره مخاطرات پوستی گرمای عراق

هشدار سازمان غذا و دارو به زائران درباره مخاطرات پوستی گرمای عراق
کد خبر : 1820331
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مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه گرمای شدید، تابش مستقیم خورشید و شرایط اقلیمی عراق سلامت پوست زائران را تهدید می‌کند، بر رعایت اصول مراقبت از پوست، پرهیز از تردد در ساعات اوج گرما و همراه داشتن اقلام بهداشتی ضروری در سفر اربعین تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان غذا و دارو، محمود آل‌بویه، مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، با اشاره به اینکه دمای هوا در بسیاری از مناطق عراق در ایام اربعین به سطوح بسیار بالا می‌رسد، گفت: قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض تابش مستقیم آفتاب، پیاده‌روی‌های چندساعته، تعریق مداوم و تماس مکرر پوست با گردوغبار، احتمال بروز آفتاب‌سوختگی، التهاب، ساییدگی، تاول و عفونت‌های پوستی را افزایش می‌دهد؛ از این رو زائران باید پیش از سفر، اقلام ضروری مراقبت از پوست و بهداشت فردی را در کیف همراه خود قرار دهند. 

وی کرم ضدآفتاب را یکی از مهم‌ترین اقلام مورد نیاز زائران دانست و افزود: استفاده منظم از کرم ضدآفتاب با SPF مناسب و تمدید آن در طول روز، به‌ویژه هنگام پیاده‌روی در فضای باز، از آفتاب‌سوختگی، التهاب پوست و آسیب‌های ناشی از اشعه فرابنفش جلوگیری می‌کند. 

 آل‌بویه توصیه کرد زائران ترجیحاً از پیاده‌روی در ساعات اوج تابش آفتاب و گرمای روز خودداری کرده و پیاده‌روی خود را پس از غروب آفتاب آغاز کنند و در طول روز نیز با استراحت در محل‌های مناسب، از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض گرما و تابش مستقیم خورشید پرهیز کنند. 

وی همراه داشتن کرم ترمیم‌کننده یا پماد مناسب برای سوختگی و ساییدگی پوست را نیز ضروری دانست و گفت: اصطکاک مداوم پوست با کفش و لباس و همچنین پیاده‌روی طولانی، زمینه ایجاد تاول، قرمزی و ساییدگی را فراهم می‌کند و استفاده به‌موقع از فرآورده‌های ترمیم‌کننده می‌تواند روند بهبود پوست را تسریع کرده و احتمال عفونت را کاهش دهد. 

وی با اشاره به حضور حشرات در برخی مناطق مسیر پیاده‌روی اربعین، استفاده از فرآورده‌های دافع حشرات را توصیه کرد و افزود: این محصولات خطر گزش حشرات، خارش، التهاب و برخی بیماری‌های منتقله از طریق حشرات را کاهش می‌دهند و به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد دارای پوست حساس اهمیت بیشتری دارند. 

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، دستمال مرطوب و دستمال کاغذی را از دیگر اقلام ضروری سفر برشمرد و اظهار کرد: رعایت بهداشت دست و پاکسازی پوست در شرایطی که دسترسی به آب محدود است، نقش مهمی در پیشگیری از انتقال آلودگی‌ها و کاهش بروز مشکلات پوستی دارد. 

وی همچنین همراه داشتن محلول شست‌وشوی زخم را برای زائران ضروری دانست و گفت: خراش‌ها و زخم‌های سطحی در مسیر پیاده‌روی باید در نخستین فرصت با محلول‌های مناسب شست‌وشو داده شوند تا احتمال عفونت کاهش یافته و روند ترمیم با سرعت بیشتری انجام شود. 

آل‌بویه تأکید کرد: زائران اقلام بهداشتی و مراقبتی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تهیه کنند و از خرید محصولات فاقد مجوز یا با منشأ نامشخص خودداری کنند؛ زیرا استفاده از فرآورده‌های دارای مجوز، ضامن سلامت مصرف‌کننده و پیشگیری از عوارض ناشی از محصولات تقلبی و غیراستاندارد است.

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