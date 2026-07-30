خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محورهای شمالی و جاده‌های مرزی بدون ترافیک/ یک محور شریانی همچنان مسدود است

محورهای شمالی و جاده‌های مرزی بدون ترافیک/ یک محور شریانی همچنان مسدود است
کد خبر : 1820318
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از تردد روان در محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به مرزهای کشور خبر داد و گفت: محور بندرعباس–لار در محدوده کلمتعلی همچنان مسدود است و تردد از مسیر جایگزین انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی صبح امروز پنجشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵، تردد در تمامی محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به مرزهای کشور به صورت روان در جریان است. 

وی افزود: هم‌اکنون تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیرهای رفت و برگشت بدون هیچ‌گونه گره ترافیکی برقرار است. 

همچنین تمامی محورهای شمالی از نظر شرایط جوی در وضعیت پایدار قرار دارند و هیچ‌گونه مداخلات جوی در این محورها گزارش نشده است. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به آخرین وضعیت محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی تصریح کرد: تردد در محورهای حمیل–سرابله–ایلام، ایلام–مرز مهران، بستان–مرز چذابه، پیرانشهر–مرز تمرچین، خرمشهر–مرز شلمچه، قصرشیرین–مرز خسروی و مریوان–مرز باشماق نیز به صورت روان در حال انجام است و در حال حاضر هیچ‌گونه ازدحام یا گره ترافیکی در این مسیرها مشاهده نمی‌شود. 

سرهنگ محبی در ادامه از تداوم انسداد یک محور شریانی خبر داد و گفت: محور بندرعباس–لار در محدوده کلمتعلی همچنان مسدود است و رانندگان برای ادامه مسیر باید از مسیر جایگزین کهورستان–منبع آب–بندرعباس استفاده کنند. 

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های احتمالی را از طریق مراجع رسمی دریافت کرده و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به توصیه‌ها و هشدارهای پلیس و پرهیز از عجله و شتاب، سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل