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وزیر بهداشت در دیدار رییس جهاد دانشگاهی:

همکاری وزارت بهداشت و جهاد دانشگاهی باید بر حل نیازهای کشور متمرکز شود

همکاری وزارت بهداشت و جهاد دانشگاهی باید بر حل نیازهای کشور متمرکز شود
کد خبر : 1820252
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار رئیس جهاد دانشگاهی، با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباطات راهبردی میان دو مجموعه، توسعه همکاری‌های مشترک را گامی مؤثر در پاسخگویی به نیازهای کشور دانست و بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی منتظری مقدم، رئیس جهاد دانشگاهی به همراه جمعی از معاونان و مدیران این نهاد، با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست که به میزبانی وزارت بهداشت و در فضایی صمیمی و سازنده برگزار شد، رئیس و معاونان جهاد دانشگاهی گزارشی از مهم‌ترین فعالیت‌ها و دستاوردهای این نهاد در حوزه‌های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ارائه کردند و ضمن اعلام آمادگی برای همکاری همه‌جانبه با وزارت بهداشت، بر گسترش تعاملات و اجرای برنامه‌های مشترک در راستای تحقق اهداف دو مجموعه تأکید کردند.

محمدرضا ظفرقندی در این دیدار با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، تقویت ارتباطات و توسعه همکاری‌های مشترک میان وزارت بهداشت و جهاد دانشگاهی را ضروری دانست و اظهار کرد: همکاری‌های مشترک باید با رویکرد حل مسائل و پاسخگویی به نیازهای کشور در حوزه‌های مرتبط دنبال شود.

در ادامه این نشست، حاضران با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گسترده وزارت بهداشت و جهاد دانشگاهی، بر ضرورت شناسایی زمینه‌های جدید همکاری، استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های متقابل و توسعه تعاملات راهبردی میان دو مجموعه تأکید کردند.

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