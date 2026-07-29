همکاری وزارت بهداشت و جهاد دانشگاهی باید بر حل نیازهای کشور متمرکز شود

در این نشست که به میزبانی وزارت بهداشت و در فضایی صمیمی و سازنده برگزار شد، رئیس و معاونان جهاد دانشگاهی گزارشی از مهم‌ترین فعالیت‌ها و دستاوردهای این نهاد در حوزه‌های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ارائه کردند و ضمن اعلام آمادگی برای همکاری همه‌جانبه با وزارت بهداشت، بر گسترش تعاملات و اجرای برنامه‌های مشترک در راستای تحقق اهداف دو مجموعه تأکید کردند.

محمدرضا ظفرقندی در این دیدار با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، تقویت ارتباطات و توسعه همکاری‌های مشترک میان وزارت بهداشت و جهاد دانشگاهی را ضروری دانست و اظهار کرد: همکاری‌های مشترک باید با رویکرد حل مسائل و پاسخگویی به نیازهای کشور در حوزه‌های مرتبط دنبال شود.

در ادامه این نشست، حاضران با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گسترده وزارت بهداشت و جهاد دانشگاهی، بر ضرورت شناسایی زمینه‌های جدید همکاری، استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های متقابل و توسعه تعاملات راهبردی میان دو مجموعه تأکید کردند.