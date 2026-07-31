محمدرضا شالبافان، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در خصوص اقدامات وزارت بهداشت در ارائه خدمات روان‌شناختی به مناطق جنوب کشور در جنگ اخیر به خبرنگار ایلنا گفت: در دوران جنگ تحمیلی، اقدامات متعددی در سراسر کشور به‌منظور حفظ و ارتقای سلامت روانی ـ اجتماعی جامعه انجام شد. با توجه به شرایط خاص آن دوره و پس از آن و ضرورت تداوم خدمات، این اقدامات استمرار یافت. در طول جنگ رمضان و در پایان آن، ۱۰۴ مرکز سراج در سراسر کشور فعال بودند که خدمات رایگان روان‌پزشکی، روان‌شناسی و مددکاری را در قالب شبکه‌های بهداشتی ـ درمانی به مردم ارائه می‌کردند.

وی افزود: پس از پایان جنگ، با افتتاح یکصد و پنجمین مرکز سراج در شهرستان میناب، روند گسترش مراکز سراج شتاب گرفت و امروز، یکصد و بیست و دومین مرکز سراج در شهرستان جیرفت افتتاح شد. این اقدام در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای کشور و تقویت زیرساخت‌های مؤثر نظام سلامت در حوزه سلامت روانی ـ اجتماعی صورت گرفته است؛ به‌ویژه پس از رویدادهای پس از جنگ و هفته‌های اخیر که بخش‌های مختلف کشور با مشکلات متنوعی مواجه شدند.

شالبافان خاطرنشان کرد: در هفته‌های گذشته نیز، با توجه به شرایط خاصی که در مناطق مختلف کشور پدید آمده بود، جلسات متعددی با دانشگاه‌های علوم پزشکی مناطق برگزار کردیم. حتی در برخی مناطق آسیب‌دیده نیز برای افتتاح مراکز جدید سراج، شخصاً حضور یافتم و در کنار همکاران دانشگاه‌های علوم پزشکی، برای اطمینان از تداوم خدمات، برنامه‌ریزی شد.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تصریح کرد: در کنار تداوم این خدمات، توسعه لاین ۹ خط تلفن ۱۹۰ نیز به دسترسی آسان‌تر مردم در شرایط بحرانی به خدمات سلامت روان کمک کرده است. این خط در حال حاضر از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب، خدمات رایگان روان‌شناختی را که برای شرایط بحرانی پیش‌بینی و فراهم شده است، به مردم ارائه می‌دهد. شهروندان سراسر کشور، به‌ویژه ساکنان مناطق آسیب‌دیده، در صورتی که علائم روان‌شناختی یا نگرانی‌های خاصی در حوزه سلامت روان در خود احساس کنند، می‌توانند با این خط تماس گرفته و به‌صورت رایگان مشاوره دریافت کنند.

به گفته وی نکته مهم این خط آن است که به شبکه بهداشت و درمان کشور متصل است. در صورتی که تماس‌گیرندگان به خدمات بیشتر یا تخصصی روان‌شناس، پزشک یا روان‌پزشک نیاز داشته باشند، ابتدا به نزدیک‌ترین مرکز جامع سلامت محل زندگی خود که دارای روان‌شناس است ارجاع داده می‌شوند و پس از آن، در صورت نیاز به خدمات تخصصی‌تر، به مرکز سراج شهرستان مربوطه معرفی خواهند شد. تمامی خدمات در این چرخه، به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

شالبافان ادامه داد: امیدوارم بخش‌های مختلف فعال در حوزه سلامت روانی ـ اجتماعی کشور، با محوریت وزارت بهداشت و در قالب برنامه حمایت‌های روانی ـ اجتماعی در بحران، همواره آمادگی کامل داشته باشند؛ همان‌گونه که در طول جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان در سال گذشته، این همکاری بین‌بخشی به‌خوبی برقرار بود. همچنین امیدوارم هم‌وطنان عزیز، در صورت احساس هرگونه نیاز به مداخلات و خدماتی که اشاره شد، به‌ویژه از سامانه ۱۹۰ استفاده کنند.

وی در پایان گفت: همچنین امیدوارم خانواده‌ها با تلاش برای ارتقای سواد سلامت روان خود، مراقبت‌های مناسبی از خود و سایر اعضای خانواده به‌عمل آورند. به‌ویژه در شرایط کنونی، کودکان و نوجوانان باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. در کنار آنان، سایر گروه‌ها از جمله سالمندان، مادران باردار و همچنین افرادی که سابقه بیماری‌های روان‌پزشکی دارند، از جمله اقشار آسیب‌پذیر و در معرض خطر محسوب می‌شوند و ضروری است مورد توجه خاص و حمایت خانواده قرار گیرند.

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