«صادق ضیائیان» رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز و فردا جمعه (۹ مرداد ماه) در استان‌های واقع در سواحل دریای خزر شاهد بارش خواهیم بود.

وی افزود: برای سایر نقاط کشور پدیده خاصی پیش‌بینی نمی‌شود، اما عمده پدیده قابل انتظار در استان‌های مرکزی، وزش باد شدید است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی درباره تغییرات دمایی طی روزهای آینده نیز بیان کرد: تغییرات دما در کشور خیلی محسوس نیست و طی چند روز آینده در اغلب نقاط، تغییر محسوسی نخواهیم داشت.

ضیائیان در ادامه با اشاره به وضعیت دما در مرزهای غربی کشور گفت: در مناطق جنوبی مرزهای غربی، طی امروز افزایش دما رخ می‌دهد، اما پس از آن دوباره کاهش نسبی دما را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه مرزهای غربی کشور از نظر دمایی تفاوت‌های قابل توجهی دارند، گفت: خنک‌ترین مرزهای ما در محدوده «تمرچین» و «باشماق» است و گرم‌ترین مرزها نیز در سمت مناطق جنوبی کشور قرار دارد.

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