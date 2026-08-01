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در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

ثبت ۲۰ مورد تب دانگی وارداتی از پاکستان

ثبت ۲۰ مورد تب دانگی وارداتی از پاکستان
کد خبر : 1820212
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رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد: شهرهایی که انتقال محلی تب دنگی در آنها اتفاق افتاده است، چابهار و کنارک بوده است. در سال جاری فقط ۱ مورد انتقال محلی از بندرعباس گزارش شده است.

قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: آمار بیماری تب دنگی در کشور بر اساس داده‌های نظام دیده‌بانی بیماری‌های واگیر، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۵ مرداد ۱۴۰۵، تعداد ۱۰۰۶ مورد، شامل ۹۸۶ مورد انتقال محلی و ۲۰ نفر وارده از پاکستان بوده است.

وی افزود: شهرهایی که انتقال محلی در آن‌ها اتفاق افتاده است، چابهار و کنارک بوده‌اند. در سال جاری فقط یک مورد انتقال محلی از بندرعباس گزارش شده است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی ایران که انتقال محلی تب دنگی در چابهار، کنارک و بندرعباس گزارش شده است، مهم‌ترین راه پیشگیری، جلوگیری از گزش پشه آئدس و حذف محل‌های تکثیر آن است؛ بنابراین مردم، به‌ویژه در مناطق جنوبی، باید از مواد دافع حشرات، لباس‌های آستین‌بلند و توری در و پنجره استفاده کنند.

مرادی در پایان تأکید کرد: توصیه می‌شود که هرگونه آب راکد در ظروف، لاستیک‌ها، گلدان‌ها و مخازن را به‌طور مرتب تخلیه یا درپوش‌گذاری کنند و در صورت بروز تب ناگهانی، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل یا بثورات پوستی، به‌ویژه پس از حضور در مناطق درگیر، سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کرده و از مصرف خودسرانه داروها خودداری کنند. استمرار مراقبت‌های فردی و مشارکت مردم در حذف زیستگاه پشه، مؤثرترین راه مهار انتقال بیماری است.

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