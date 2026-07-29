آغاز طرح ساماندهی بازار بزرگ تهران و تفرجگاههای بزرگ تهران
معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریمبان از آغاز طرح ساماندهی بازار بزرگ تهران و تفرجگاههای بزرگ تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، سیامک صدیقی، معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریمبان گفت: یکی از محورهای مهمی که مورد مطالبه شهروندان قرار داشت، محور تجریش بود. شکایتهای متعددی از سوی ساکنان منطقه، رهگذران و زائران آستان مقدس حضرت صالحبنموسیالکاظم(ع) درباره سد معبر و بساطگستری در این محدوده مطرح شده بود.
وی ادامه داد: با همکاری سرکلانتری یکم فاتب، یگان حفاظت شهرداری تهران و شهرداری منطقه یک، طرح انضباط شهری در این محور اجرا شد؛ بهگونهای که از ورودی امامزاده صالح(ع) تا میدان تجریش و از میدان تجریش تا میدان قدس و مقابل شهرداری منطقه یک، اقدامات لازم برای رفع سد معبر و بساطگستری انجام شد.
معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریمبان تصریح کرد: این طرح در سه ماه و نیم گذشته به صورت مستمر ادامه داشته و اکنون تا ساعت ۲۱ هیچگونه سد معبر و بساطگستری در این محور مشاهده نمیشود. این اتفاق، یک اقدام ماندگار است؛ چراکه در گذشته برخی طرحها مقطعی و چندروزه یا چند هفتهای بودند، اما این طرح به صورت پایدار دنبال شده است.
وی همچنین به اجرای طرح ساماندهی در محدوده بهشت زهرا(س) اشاره کرد و گفت: در این محدوده، بهویژه در موضوع گلفروشیها و حضور کودکان کار، با همکاری شهرداری منطقه ۱۹، سازمان بهشت زهرا(س) و سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی، طرح رفع سد معبر و ساماندهی اجرا شد که حتی مورد تقدیر پلیس راهور فاتب قرار گرفت.
معظمی گودرزی افزود: در این محور نیز بهویژه در روزهای پنجشنبه و جمعه، موارد سد معبر به حداقل رسیده و در صورت مشاهده موارد محدود، برخورد لازم انجام میشود.وی با اشاره به آغاز طرح جدید در بازار تهران اظهار کرد: محور ۱۵ خرداد و بازار مرکزی تهران یکی دیگر از نقاط مهمی است که در دستور کار قرار گرفته و با همکاری شهرداری منطقه ۱۲، یگان حفاظت شهرداری تهران و پلیس فاتب، این طرح آغاز شده است. امیدواریم با اجرای کامل آن، یکی از گلوگاههای مهم شهری نیز ساماندهی شود.
معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریمبان ادامه داد: در برخی بوستانها و تفرجگاههای بزرگ شهر نیز موضوع سد معبر وجود داشت که به صورت پایلوت، پارک پردیسان در منطقه مورد توجه قرار گرفت. از ساعت ۱۹ شب، طرح رفع سد معبر و ساماندهی بساطگستری در این مجموعه اجرا میشود که با استقبال و تقدیر شهروندان و ساکنان اطراف همراه بوده است.