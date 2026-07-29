آزمون پایان دوره داروسازی به تعویق افتاد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، آزمون پایان دوره داروسازی که قرار بود در ابتدا در ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴ برگزار شود، پس از چندین نوبت جابه‌جایی به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، در نهایت برای ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده بود که با توجه به اینکه برگزاری آزمون‌های باقی‌مانده از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و آزمون‌های پایان‌ترم جاری به دلیل شرایط خاص کشور به تعویق افتاده و در برخی دانشگاه‌ها تا نیمه شهریورماه ادامه خواهد داشت، بر اساس آخرین تصمیم، زمان برگزاری آن به دوم مهرماه ۱۴۰۵ موکول شده است.

معافیت دانشجویان واجد شرایط از شرکت در آزمون بر اساس این گزارش، همه دانشجویان داروسازی کشور، اعم از افرادی که برای آزمون پایان دوره ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده‌اند یا ثبت‌نام نکرده‌اند، در صورت احراز شرایط تعیین‌شده، از شرکت در آزمون پایان دوره معاف خواهند بود و می‌توانند مراحل فراغت از تحصیل خود را طی کنند. بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی، دانشجویان برای بهره‌مندی از این تسهیلات باید سه شرط زیر را دارا باشند: ۱. تمامی واحدهای درسی دوره خود را گذرانده باشند؛ ۲. معدل کل بالاتر از ۱۴ داشته باشند؛ ۳. حداکثر تا پیش از دوم مهرماه ۱۴۰۵ از پایان‌نامه خود دفاع کرده باشند. دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی تأکید کرده است که بهره‌مندی از این تسهیلات هیچ ارتباطی با ثبت‌نام یا عدم ثبت‌نام در آزمون پایان دوره ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴ ندارد و تمامی دانشجویان داروسازی کشور در صورت احراز سه شرط یادشده، از شرکت در آزمون پایان دوره معاف شده و می‌توانند فارغ‌التحصیل شوند.

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