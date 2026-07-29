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آغاز تدوین نظام‌نامه حفاظت از بافت و بناهای تاریخی تهران

آغاز تدوین نظام‌نامه حفاظت از بافت و بناهای تاریخی تهران
کد خبر : 1820121
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فرآیند تدوین «نظام‌نامه فنی و اجرایی حفاظت، مرمت، احیاء و نگهداشت ابنیه و بافت تاریخی شهر تهران» با هدف یکپارچه‌سازی ضوابط و استانداردسازی فرآیندهای مرمتی و جلوگیری از تخریب هویت بصری پایتخت به‌صورت رسمی در شهرداری تهران آغاز شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، فرآیند تدوین «نظام‌نامه فنی و اجرایی حفاظت، مرمت، احیاء و نگهداشت ابنیه و بافت تاریخی شهر تهران» با هدف یکپارچه‌سازی ضوابط و استانداردسازی فرآیندهای مرمتی و جلوگیری از تخریب هویت بصری پایتخت به‌صورت رسمی در شهرداری تهران آغاز شد. 

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به آغاز این فرآیند، گفت: به دنبال ابلاغ و الزام کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، مسئولیت تدوین و پیاده‌سازی این نظام‌نامه به اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران واگذار شده است. هدف اصلی، تدوین ضوابط، معیارها و دستورالعمل‌های فنی برای انجام مداخلات حفاظتی، مرمتی، احیاء و نگهداشت در محدوده بافت‌ها و بناهای تاریخی شهر تهران است تا تمامی اقدامات در این حوزه بر پایه استانداردهای تخصصی و یکپارچه انجام شود.

یاسر جعفری با تاکید بر روند اجرایی این طرح، اظهار داشت: تدوین این نظام‌نامه هم‌اکنون در معاونت بافت و بناهای تاریخی در حال انجام است و جزئیات اجرایی آن با بهره‌گیری از رویکردهای تخصصی در دست تهیه قرار دارد. هدف از این اقدام، ایجاد چارچوبی روشن و کارآمد برای حفاظت، مرمت و احیاء بناهای تاریخی و همچنین حفظ اصالت و ارزش‌های معماری و هویتی شهر تهران است.

وی افزود: تدوین نظام‌نامه فنی و اجرایی حفاظت، مرمت، احیا و نگهداشت ابنیه و بافت تاریخی، گامی مهم در صیانت و حفاظت از بافت‌های تاریخی پایتخت به شمار می‌رود.

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