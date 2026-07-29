زورگیران مسلح در چنگ پلیس؛ تعقیب و گریز شبانه
سه سارق زورگیر که با تهدید سلاح سرد اقدام به سرقت از شهروندان در شرق تهران کرده بودند، پس از تعقیب و گریز با مأموران کلانتری ۱۴۷ گلبرگ دستگیر شدند. از متهمان سه دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف شد و آنان در تحقیقات اولیه به ارتکاب یک فقره زورگیری اعتراف کردند.
وی افزود: سرنشینان موتورسیکلت با مشاهده خودروی گشت پلیس اقدام به فرار کردند، اما پس از تعقیب و گریز، وارد یک کوچه بنبست شدند و مأموران در عملیاتی سریع و هماهنگ، هر سه متهم را دستگیر کردند.
سرهنگ ضرونی ادامه داد: در بازرسی از متهمان، سه دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف و به همراه متهمان به کلانتری منتقل شد.
وی با اشاره به ادامه روند رسیدگی به پرونده اظهار کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب یک فقره زورگیری با تهدید سلاح سرد در یکی از محورهای شرق تهران اعتراف کردند و در ادامه، مالباخته این پرونده نیز شناسایی شد.
سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری تهران بزرگ خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان با دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات تکمیلی، شناسایی سایر جرائم احتمالی و کشف اموال مسروقه، در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفتند.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تردد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و با رعایت نکات ایمنی، بهویژه در ساعات خلوت شبانه، از تردد در معابر کمرفتوآمد خودداری کنند.