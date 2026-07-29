به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، نشست بررسی آخرین وضعیت فرونشست زمین و آثار آن بر خطوط و ایستگاه‌های متروی تهران با حضور جمعی از مدیران شهرداری تهران، مسئولان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مدیران شرکت مترو و جمعی از کارشناسان حوزه مخاطرات زمین‌شناسی برگزار شد.

در این نشست، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با اشاره به تشدید پدیده فرونشست در بخش‌هایی از پایتخت، این موضوع را یکی از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌روی تهران دانست و بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از گسترش آثار آن تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فرونشست زمین از مرحله هشدار عبور کرده و به یکی از چالش‌های جدی شهر تهران تبدیل شده است، اظهار کرد: مدیریت این مخاطره نیازمند برنامه‌ریزی، مطالبه‌گری مستمر، هماهنگی بین‌بخشی و اجرای اقدامات پیشگیرانه در سطوح مختلف است.

در ادامه این نشست، کارشناسان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران آخرین نتایج مطالعات و پایش‌های انجام‌شده درباره وضعیت فرونشست در تهران را ارائه کردند. در این گزارش‌ها ضمن تشریح وضعیت مناطق درگیر، بر لزوم تفکیک پدیده فرونشست از فروریزش‌های موضعی و توجه ویژه به آثار احتمالی فرونشست بر زیرساخت‌های حیاتی شهر، به‌ویژه شبکه حمل‌ونقل ریلی، تأکید شد.

همچنین نتایج پایش‌های مستمر اثرات فرونشست بر خطوط و ایستگاه‌های مترو، مبتنی بر داده‌های ژئودتیکی و تداخل‌سنجی راداری، ارائه و بر ضرورت استمرار رصد، پایش دقیق و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ارزیابی وضعیت زیرساخت‌های شهری تأکید شد.

در بخش دیگری از این نشست، مدیران و مسئولان شرکت مترو تهران ضمن استقبال از نتایج مطالعات انجام‌شده، بر آمادگی کامل این مجموعه برای همکاری با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و بهره‌گیری از یافته‌های علمی در طراحی، اجرا، نگهداری و پایش خطوط و ایستگاه‌های مترو تأکید کردند.

حاضران در جلسه همچنین با اشاره به اینکه ریشه اصلی فرونشست به عوامل کلان مرتبط با مدیریت منابع آب بازمی‌گردد، بر ضرورت ورود جدی دستگاه‌های مسئول، تدوین و اجرای ضوابط فنی، تقویت نظام پایش، انجام مطالعات تخصصی و تشکیل کارگروه‌های مشترک برای پیگیری مستمر این موضوع تأکید کردند.

در پایان، مقرر شد ضمن تداوم همکاری میان دستگاه‌های ذی‌ربط، روند پایش فرونشست و بررسی آثار آن بر زیرساخت‌های شهری، به‌ویژه شبکه مترو، با جدیت دنبال شده و نتایج مطالعات و اقدامات اجرایی در جلسات آتی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

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