به گزارش ایلنا از روابط عمومی وزارت علوم، در ابتدای این آیین ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن اشاره به ویژگی‌های نقی‌زاده مدیرکل پیشین دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی از جمله روابط عمومی بالا، قدرت تعامل با بخش‌های مختلف، تعصب، صیانت و حفاظت از جایگاه آموزش در آموزش عالی اظهار داشت: دکتر نقی‌زاده یک مدیر جوان، باانگیزه، باانرژی و به‌روز است که از تخصص لازم در سیاست‌گذاری علمی هم برخوردار بود.

وی ادامه داد: مجموعه این شرایط و ویژگی‌ها باعث شد که در دوران مدیریت ایشان در دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی اتفاقات خوبی رقم خورده و علاوه بر آموزه‌های رسمی مربوطه به کار دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی، اقدامات مهم و ارزشمندی از جمله بازنگری برنامه‌های درسی، تحول درست برنامه‌های درسی، بحث‌های مربوط به استعداد درخشان، اصلاحات قوانین و مقررات آموزشی، بحث‌های مربوط به آموزش هوشمند مثل راه‌اندازی نمونه کلاس‌های ترکیبی آموزش هوشمند انجام شود، دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی با توجه به جایگاه خود منشأ تغییر و تحولاتی در آموزش عالی بوده و هست که ضروری است این مسیر ادامه داشته باشد.

وی در ادامه افزود: مسیر توسعه و به‌روزرسانی محتوای برنامه‌های آموزشی با توجه به شیوه‌نامه جدید، ادامه تشکیل کارگروه‌های آموزشی، بروزرسانی تعاریف مربوط به استعداد درخشان و شرایط پذیرش، تسریع در ارتباط با تصویب برنامه‌های درسی و استفاده از دستیارهای هوش مصنوعی از اقدامات مهمی است که باید در دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی نهادینه شود.

معاون آموزشی وزارت علوم، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سرعت پاسخگویی به ارباب رجوع باید افزایش یابد، تصریح کرد: همچنین فرآیندهای دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی باید مورد بازنگری قرار گرفته تا اقداماتی که قابل واگذاری است یا در واقع فرآیندهایی که می‌تواند به کاهش مراجعات به دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی کمک کند، مورد بازبینی و بهینه‌سازی قرار گیرد.

رضا نقی‌زاده مدیرکل پیشین دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم نیز در این مراسم، ضمن تأکید بر جایگاه ارزشمند دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی و شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی در سیاست‌گذاری آموزش عالی، اهم ماموریت‌های این دفتر را در حوزه‌های بازنگری برنامه‌های درسی، پذیرش استعدادهای درخشان در مقاطع مختلف تحصیلی، تلفیق آموزش‌های دانشگاهی با دروس مهارتی و اشتغال‌پذیری عنوان کرد.

وی گفت: در این زمینه‌ها پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است. در کنار این موارد سیاست‌های حمایت از توسعه رشته‌های تحصیلی راهبردی، واگذاری بخشی از اختیارات برنامه‌های درسی به دانشگاه‌ها، به‌روزرسانی آیین‌نامه‌های آموزشی و برنامه پایلوت کلاس ترکیبی هوشمند از فعالیت‌های مهم دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی در این دوره است.

محمد جوادی پور سرپرست جدید دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی نیز با تشکر از حسن اعتماد معاون آموزشی، به تعهد خویش نسبت به پیشبرد اهداف و ارتقای آموزش عالی تأکید کرد.

وی همچنین بر ادامه برنامه‌های تحولی در مجموعه برنامه‌های آموزشی و درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با امکان‌سنجی و مطالعه بیشتر و افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه در فرایند تصمیم‌گیری امور آموزشی، توجه به نوآوری در ساختار برنامه درسی دانشگاه‌ها با اتکا به فناوری آموزشی و هوش مصنوعی و روی آوری به الگو و مدل‌های بومی در طراحی برنامه‌های درسی تأکید کرد.

در پایان این آیین واحدی معاون آموزشی وزارت علوم، لوح تقدیر رضا نقی‌زاده و حکم انتصاب محمد جوادی پور را به آنها اهدا کرد.

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