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اعلام برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم ۴ استان جنوبی

اعلام برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم ۴ استان جنوبی
کد خبر : 1819992
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برنامه امتحانات نهایی برگزار نشده پایه دوازدهم برای استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ابلاغ و اعلام شد.

به گزارش ایلنا، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، برنامه امتحان نهایی برگزار نشده استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در پایه دوازدهم را اعلام کرد.

این امتحانات در روزهای ۱۵، ۱۷ و ۲۰ مرداد برگزار می‌شود.

اعلام برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم ۴ استان جنوبی

هرگونه تغییر در برنامه زمانی یا چگونگی برگزاری آزمونها صرفاً توسط این مرکز و از طریق ادارات کل آموزش و پرورش استانها و درگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش اعلام می شود.

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