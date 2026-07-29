اعلام برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم ۴ استان جنوبی
برنامه امتحانات نهایی برگزار نشده پایه دوازدهم برای استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ابلاغ و اعلام شد.
به گزارش ایلنا، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، برنامه امتحان نهایی برگزار نشده استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در پایه دوازدهم را اعلام کرد.
این امتحانات در روزهای ۱۵، ۱۷ و ۲۰ مرداد برگزار میشود.
هرگونه تغییر در برنامه زمانی یا چگونگی برگزاری آزمونها صرفاً توسط این مرکز و از طریق ادارات کل آموزش و پرورش استانها و درگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش اعلام می شود.