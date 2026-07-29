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انتصابات تازه در مرکز ارتباطات شهرداری تهران

انتصابات تازه در مرکز ارتباطات شهرداری تهران
کد خبر : 1819939
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با حکم رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران حمید مطلبی به عنوان رئیس حوزه ریاست مرکز منصوب شد.

به گزارش ایلنا از شهر، طی مراسمی با حضور حمیدرضا غلامزاده رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و معاونان و مدیران این مرکز با تقدیر از زحمات مدیر پیشین حوزه ریاست مرکز ارتباطات، حمید مطلبی به عنوان مشاور رئیس مرکز و مدیر جدید این حوزه منصوب شد.

مطلبی پیش از این معاون امور اجرایی، هنری شرکت پیام رسا بوده است.

همچنین با حکم غلامزاده، آرمان آزادمنش نیز به عنوان مسئول پیگیری های ویژه ریاست مرکز ارتباطات و امور بین الملل منصوب شد.

مهراد کوکبی رئیس پیشین حوزه ریاست مرکز ارتباطات نیز با حفظ سمت در معاونت برنامه ریزی، به عنوان مشاور ریاست مرکز در امور برنامه ریزی و توسعه منصوب شد.

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