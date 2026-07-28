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شهادت مامور پلیس آبادان در درگیری مسلحانه محور چوئبده؛ متهم اصلی دستگیر شد

شهادت مامور پلیس آبادان در درگیری مسلحانه محور چوئبده؛ متهم اصلی دستگیر شد
کد خبر : 1819808
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فرمانده انتظامی آبادان از شهادت ستوان سوم محمدجواد عفری در درگیری مسلحانه با عاملان تیراندازی در محور چوئبده به اروندکنار و دستگیری متهم اصلی خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از شهادت مدافع نظم و امنیت ستوان سوم محمدجواد عفری در درگیری مسلحانه با عاملان تیراندازی در محور چوئبده به اروندکنار خبر داد.

سرهنگ رمضان گوروئی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی غیرمجاز در جاده چوئبده به سمت اروندکنار، ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پلیس در مسیر، خودروی متهمان را شناسایی کردند که افراد داخل خودرو به محض مشاهده نیروهای انتظامی اقدام به تیراندازی کردند و درگیری مسلحانه میان دو طرف شکل گرفت.

فرمانده انتظامی آبادان ادامه داد: در این درگیری، ستوان سوم محمدجواد عفری مجروح و به بیمارستان منتقل شد، اما با وجود تلاش کادر درمان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سرهنگ گوروئی گفت: در این عملیات، همدست متهم به هلاکت رسید و متهم اصلی نیز به همراه یک قبضه سلاح کلت کمری و یک قبضه سلاح کلاشینکف دستگیر و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

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