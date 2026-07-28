شهادت مامور پلیس آبادان در درگیری مسلحانه محور چوئبده؛ متهم اصلی دستگیر شد
فرمانده انتظامی آبادان از شهادت ستوان سوم محمدجواد عفری در درگیری مسلحانه با عاملان تیراندازی در محور چوئبده به اروندکنار و دستگیری متهم اصلی خبر داد.
به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از شهادت مدافع نظم و امنیت ستوان سوم محمدجواد عفری در درگیری مسلحانه با عاملان تیراندازی در محور چوئبده به اروندکنار خبر داد.
سرهنگ رمضان گوروئی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: پس از اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی غیرمجاز در جاده چوئبده به سمت اروندکنار، ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: ماموران پلیس در مسیر، خودروی متهمان را شناسایی کردند که افراد داخل خودرو به محض مشاهده نیروهای انتظامی اقدام به تیراندازی کردند و درگیری مسلحانه میان دو طرف شکل گرفت.
فرمانده انتظامی آبادان ادامه داد: در این درگیری، ستوان سوم محمدجواد عفری مجروح و به بیمارستان منتقل شد، اما با وجود تلاش کادر درمان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
سرهنگ گوروئی گفت: در این عملیات، همدست متهم به هلاکت رسید و متهم اصلی نیز به همراه یک قبضه سلاح کلت کمری و یک قبضه سلاح کلاشینکف دستگیر و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.