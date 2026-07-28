به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با بیان اینکه جنگ‌های اخیر علاوه بر خسارات انسانی و زیرساختی، آسیب‌های گسترده‌ای به محیط‌زیست وارد کرده است، گفت: در جریان جنگ 12 روزه، مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، پاسگاه‌های محیط‌بانی، سواحل و اکوسیستم‌های تالابی دچار خسارت شدند و آتش‌سوزی‌های گسترده نیز به دلیل همزمانی جنگ با فصل گرم سال، ابعاد این آسیب‌ها را افزایش داد.

وی با اشاره به اقدامات بین‌المللی سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار کرد: پیش از آغاز درگیری‌ها، نسبت به پیامدهای جنگ برای اکوسیستم شکننده خلیج فارس به سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی هشدار داده شد و پس از حمله به انبارهای سوخت و تأسیسات هسته‌ای نیز این اقدامات به عنوان «جنایت زیست‌محیطی» پیگیری شد، هرچند واکنش نهادهای بین‌المللی را ناکافی و همراه با استانداردهای دوگانه توصیف کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر ماندگاری آثار جنگ بر طبیعت گفت: آلودگی‌های نفتی، تخریب آبسنگ‌های مرجانی، نابودی گونه‌های گیاهی و جانوری، آتش‌سوزی جنگل‌ها و آلودگی سواحل از جمله خساراتی است که احیای برخی از آنها ممکن است دهه‌ها یا حتی یک قرن زمان ببرد.

به گفته وی، مستندسازی علمی و برآورد اقتصادی خسارات همچنان ادامه دارد و قرار است تیمی از برنامه محیط‌زیست سازمان ملل نیز برای ارزیابی‌های میدانی به ایران اعزام شود.

انصاری همچنین مشارکت مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد را لازمه حل چالش‌های زیست‌محیطی کشور دانست و از ابلاغ «سند مشارکت‌های مردمی» خبر داد.

وی با اشاره به تشدید گرد و غبار در تهران و برخی استان‌ها، خشک شدن تالاب‌ها و کاهش حقابه را از عوامل اصلی این وضعیت برشمرد و بر ضرورت مدیریت صحیح منابع آب، تأمین حقابه تالاب‌ها و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز تأکید کرد.

انصاری همچنین بر نقش مشارکت‌های مردمی در حفاظت از محیط‌زیست تأکید کرد و از ابلاغ «سند مشارکت‌های مردمی» خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله به یکی از پاسگاه‌های محیط‌بانی در استان هرمزگان گفت: در این حمله، یکی از محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده سه نفر از اعضای خانواده خود را بر اثر اصابت موشک از دست داد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، حمله به مناطق حفاظت‌شده و پاسگاه‌های محیط‌بانی را مصداق «جنایت زیست‌محیطی» دانست و تأکید کرد که این موضوع از سوی سازمان در مجامع بین‌المللی پیگیری شده است.