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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

مستندسازی خسارات زیست‌محیطی جنگ ادامه دارد

مستندسازی خسارات زیست‌محیطی جنگ ادامه دارد
کد خبر : 1819797
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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیامدهای جنگ 12 روزه بر طبیعت کشور، از آسیب به 13 منطقه تحت مدیریت این سازمان، تهدید اکوسیستم‌های ساحلی و تالابی و ادامه روند مستندسازی خسارات برای پیگیری در مجامع بین‌المللی خبر داد و تأکید کرد که آثار زیست‌محیطی جنگ می‌تواند تا دهه‌ها باقی بماند.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با بیان اینکه جنگ‌های اخیر علاوه بر خسارات انسانی و زیرساختی، آسیب‌های گسترده‌ای به محیط‌زیست وارد کرده است، گفت: در جریان جنگ 12 روزه، مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، پاسگاه‌های محیط‌بانی، سواحل و اکوسیستم‌های تالابی دچار خسارت شدند و آتش‌سوزی‌های گسترده نیز به دلیل همزمانی جنگ با فصل گرم سال، ابعاد این آسیب‌ها را افزایش داد.

وی با اشاره به اقدامات بین‌المللی سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار کرد: پیش از آغاز درگیری‌ها، نسبت به پیامدهای جنگ برای اکوسیستم شکننده خلیج فارس به سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی هشدار داده شد و پس از حمله به انبارهای سوخت و تأسیسات هسته‌ای نیز این اقدامات به عنوان «جنایت زیست‌محیطی» پیگیری شد، هرچند واکنش نهادهای بین‌المللی را ناکافی و همراه با استانداردهای دوگانه توصیف کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر ماندگاری آثار جنگ بر طبیعت گفت: آلودگی‌های نفتی، تخریب آبسنگ‌های مرجانی، نابودی گونه‌های گیاهی و جانوری، آتش‌سوزی جنگل‌ها و آلودگی سواحل از جمله خساراتی است که احیای برخی از آنها ممکن است دهه‌ها یا حتی یک قرن زمان ببرد.

به گفته وی، مستندسازی علمی و برآورد اقتصادی خسارات همچنان ادامه دارد و قرار است تیمی از برنامه محیط‌زیست سازمان ملل نیز برای ارزیابی‌های میدانی به ایران اعزام شود.

انصاری همچنین مشارکت مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد را لازمه حل چالش‌های زیست‌محیطی کشور دانست و از ابلاغ «سند مشارکت‌های مردمی» خبر داد.

وی با اشاره به تشدید گرد و غبار در تهران و برخی استان‌ها، خشک شدن تالاب‌ها و کاهش حقابه را از عوامل اصلی این وضعیت برشمرد و بر ضرورت مدیریت صحیح منابع آب، تأمین حقابه تالاب‌ها و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز تأکید کرد.

انصاری همچنین بر نقش مشارکت‌های مردمی در حفاظت از محیط‌زیست تأکید کرد و از ابلاغ «سند مشارکت‌های مردمی» خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله به یکی از پاسگاه‌های محیط‌بانی در استان هرمزگان گفت: در این حمله، یکی از محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده سه نفر از اعضای خانواده خود را بر اثر اصابت موشک از دست داد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، حمله به مناطق حفاظت‌شده و پاسگاه‌های محیط‌بانی را مصداق «جنایت زیست‌محیطی» دانست و تأکید کرد که این موضوع از سوی سازمان در مجامع بین‌المللی پیگیری شده است.

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