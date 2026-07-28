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چگونگی احراز هویت متقاضیان فاقد مدرک هویتی در اربعین

چگونگی احراز هویت متقاضیان فاقد مدرک هویتی در اربعین
کد خبر : 1819732
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معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور از اتخاذ تمهیدات ویژه برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات هویتی به متقاضیان شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت‌های سازمان برای رفع دغدغه متقاضیانی که به دلیل فقدان شناسنامه و مدارک هویتی نیازمند احراز هویت هستند، به کار گرفته شده است.

به گزارش ایلنا، محمد جمالو با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب و به‌ موقع به زائران اربعین حسینی، گفت: سازمان ثبت احوال کشور با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، فرآیند احراز هویت برای متقاضیانی را که به منظور دریافت گذرنامه و حضور در راهپیمایی عظیم اربعین نیازمند مدارک هویتی هستند را تسهیل کرده است.

وی افزود: با همکاری و تعامل فی ما بین سازمان ثبت احوال کشور و پلیس مهاجرت و گذرنامه، در مواردی که متقاضیان فاقد شناسنامه و مدارک هویتی باشند، امکان ثبت درخواست صدور گواهی یک بار خروج از کشور در سامانه سهیم (sahim.sabteahval.ir) در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شده تا هموطنان بدون دغدغه بتوانند مراحل دریافت مدارک مورد نیاز خود را طی کنند.

معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به لزوم آمادگی کامل واحدهای اجرایی در سراسر کشور، تصریح کرد: ادارات کل ثبت احوال استان‌ها موظف شده‌اند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب، هماهنگی لازم را با دستگاه‌های مرتبط از جمله ادارات گذرنامه و مهاجرت برقرار کنند تا خدمات مورد نیاز زائران با سرعت، دقت و هماهنگی مطلوب ارائه شود.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، جمالو خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی شایسته به مردم، از اولویت‌های سازمان ثبت احوال کشور است و تمامی واحدهای اجرایی و همچنین سامانه تلفنی ۰۲۱۱۵۱۰ آماده پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی متقاضیان هستند.

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