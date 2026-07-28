به گزارش ایلنا، با وجود تأکید مسئولان بر ثبت‌نام در سامانه سماح، همچنان برخی زائران بدون ثبت‌نام راهی سفر اربعین می‌شوند و از خدمات بیمه و درمانی این سفر بی‌بهره می‌مانند.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به فوت هشت زائر اربعین تاکنون گفت: دو نفر از جان‌باختگان در سامانه سماح ثبت‌نام نکرده بودند و به همین دلیل خانواده‌های آنان از دریافت غرامت بیمه‌ای محروم شدند.

علیرضا رشیدیان افزود: بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای و درمانی سفر اربعین تنها با ثبت‌نام در سامانه سماح امکان‌پذیر است.

وی همچنین با اشاره به توسعه خدمات اربعین امسال گفت: انتقال پیکر زائران فوت‌شده که سال گذشته فقط تا مرز انجام می‌شد، امسال تا شهر و منزل زائر انجام خواهد شد.

به گزارش صدا و سیما، رئیس سازمان حج و زیارت گفت: بر اساس قرارداد بیمه اربعین، غرامت فوت به هر علت ۵۰۰ میلیون تومان و غرامت فوت ناشی از حادثه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. همچنین هزینه پذیرش اولیه در بیمارستان‌های عراق ۱۰۰ دلار اعلام شده است.

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