خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رشد ۳۰ درصدی غرق‌شدگی در سال جاری

رشد ۳۰ درصدی غرق‌شدگی در سال جاری
کد خبر : 1819726
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور از ثبت ۵۸۲ مورد غرق شدگی در کشور از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه و رشد ۳۰ درصدی غرق شدگی در این مدت خبر داد و گفت: در این بازه زمانی ۳۳۶ نفر جان خود را از دست دادند و ۲۴۶ نفر نیز مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جعفر میعادفر درباره غرق شدگی در سال جاری اظهار کرد: در این بازه زمانی شاهد رشد ۲۶ درصدی فوتی‌ها به دلیل غرق شدگی و رشد ۳۷ درصدی مصدومین بوده‌ایم.

وی ادامه داد: میانگین سنی غرق شدگان، ۲۵ سال بوده است؛ کم سن‌ترین یک پسر بچه یک ساله بود که درمان و ترخیص شد و مسن‌ترین غریق نیز مرد ۸۸ ساله‌ای بود که متاسفانه در محل حادثه جان خود را از دست داده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: ۷۶ درصد غرق شده‌ها مرد و ۲۴ درصد نیز زن بوده‌اند.

میعادفر درباره بیشترین محل غرق شدگی گفت: ۲۹ درصد غرق شدگان در رودخانه‌ها، ۱۷ درصد در سواحل دریا، ۱۶ درصد در استخرهای کشاورزی و ۱۱ درصد نیز در استخرهای شنا دچار حادثه شده‌اند.

رئیس سازمان اورژانس کشور اظهار کرد: بیشترین موارد غرق شدگی به ترتیب مربوط به استان‌های اصفهان با ۵۶ مورد، مازندران با ۵۳ مورد و فارس با ۴۵ مورد بوده است. همچنین در این مدت شاهد رشد ۱۰۰ درصدی غرق شدگی در بستر رودخانه‌ها بوده‌ایم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل