اقدام مسئولانه لوکوموتیوران برای نجات پلنگ ایرانی
سازمان حفاظت محیط زیست از اقدام آگاهانه و مسئولانه لوکوموتیوران یکی از قطارهای عبوری در منطقه سوادکوه که با هوشیاری و واکنش به موقع مانع برخورد قطار با یک قلاده پلنگ ایرانی شد، قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، این سازمان با ارزشمند توصیف کردن اقدام این لوکوموتیوران، آن را جلوهای از مسئولیتپذیری، توجه به حفاظت از حیاتوحش و رعایت ملاحظات زیستمحیطی در شبکه حملونقل ریلی کشور دانست و تأکید کرد که نجات این گونه ارزشمند، بیانگر امکان همافزایی میان توسعه زیرساختهای حملونقل و صیانت از سرمایههای طبیعی کشور است.
در پایان نیز بر تداوم همکاریهای مشترک برای تقویت ملاحظات محیطزیستی در کریدورهای حملونقل کشور تأکید و ابراز امیدواری شد که با توسعه این همکاریها، زمینه حفاظت مؤثرتر از گونههای ارزشمند حیاتوحش، بهویژه پلنگ ایرانی، بیش از پیش فراهم شود.