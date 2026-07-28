به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، علی نصیری با بیان اینکه، بهره‌برداری از پایگاه‌های جدید مدیریت بحران تهران، برای تقویت توان فرماندهی، هماهنگی عملیات و افزایش تاب‌آوری پایتخت در برابر سوانح اجرا می‌شود، اظهار داشت: احداث ۶ پایگاه جدید در مناطق ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ پایتخت در صورت تأمین به‌موقع اعتبارات طی سال جاری به بهره‌برداری خواهند رسید.

نصیری با تأکید بر نقش حیاتی پایگاه‌های مدیریت بحران در حمایت لجستیکی و مدیریت حوادث پایتخت، خاطر نشان کرد: در کنار بهره برداری از پایگاه های جدید، بازسازی اساسی سه پایگاه مدیریت بحران "میدان توحید"، "انبار گندم" و "چشمه‌علی" نیز در دستور کار قرار دارد تا ظرفیت عملیاتی مدیریت بحران پایتخت در شرایط اضطراری افزایش یابد.

وی همچنین از پیشرفت پروژه‌های زیرساختی در ۴۴ پایگاه مدیریت بحران موجود، از جمله اجرای شبکه لوله‌کشی گاز، توسعه ایستگاه‌های آتش‌نشانی و تعمیرگاه‌های اختصاصی خبر داد و افزود: بخش عمده این اقدامات تا پایان سال جاری تکمیل و آماده بهره‌برداری شوند.

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