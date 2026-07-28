به گزارش ایلنا، سرهنگ سید امین موسوی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت سنگ‌قبر و تخریب برخی مقبره‌های خانوادگی در محدوده بهشت زهرا(س)، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۲۰۵ صحن مطهر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و استفاده از سرنخ‌های موجود، موفق شدند هویت یکی از سارقان را شناسایی کرده و در عملیاتی پلیسی وی را در محدوده بهشت زهرا(س) دستگیر کنند.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: متهم پس از انتقال به کلانتری و انجام تحقیقات اولیه، تحت بازجویی قرار گرفت و مأموران با اقدامات تخصصی، محل نگهداری اموال سرقتی را شناسایی کردند.

سرهنگ موسوی تصریح کرد: تیم عملیات کلانتری پس از اخذ مجوزهای قضایی به محل مورد نظر مراجعه کرده و یک قطعه سنگ‌قبر را کشف و ضبط کردند. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد سنگ‌قبر کشف‌شده متعلق به یکی از موارد سرقتی بوده است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ حرمت آرامستان‌ها خاطرنشان کرد: سرقت و تخریب اموال در اماکن متبرکه و آرامستان‌ها علاوه بر خسارت مالی، موجب آسیب روحی و جریحه‌دار شدن احساسات خانواده‌های متوفیان می‌شود و پلیس با این‌گونه اقدامات مجرمانه برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد مشکوک در حال جابه‌جایی سنگ‌قبر یا تجهیزات مربوط به مقبره‌ها، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

وی در پایان تأکید کرد: همکاری شهروندان، افزایش نظارت‌های محیطی و گزارش سریع موارد مشکوک، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم و حفظ امنیت آرامستان‌ها دارد.