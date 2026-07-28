کاهش دمای تهران از امروز
اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: طی سه روز آینده بهویژه امروز (۶ مرداد) کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
از امروز تا یکشنبه (۶ تا ۱۱ مرداد) در بعضی ساعات بهویژه در نیمه جنوبی و غربی و ارتفاعات استان افزایش وزش باد گاهی وزش باد شدید و در مناطق جنوبی گاهی همراه با گردوخاک مورد انتظار است.
طی سه روز آینده بهویژه امروز کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
آسمان تهران فردا (۷ مردادماه) صاف از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و طی پس فردا (۸ مردادماه) صاف اوایل شب افزایش باد گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.