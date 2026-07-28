فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت:
صیانت از اموال زائران اربعین با جدیت در دستور کار پلیس است
فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا با تأکید بر آمادگی کامل پلیس برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، گفت: اجرای اقدامات پیشگیرانه، سلب تحرک سارقان و کشف سریع جرائم با هدف تأمین امنیت زائران و حفاظت از اموال آنان بهصورت ویژه در دستور کارپلیس قرار دارد.
وی با بیان اینکه اربعین حسینی فرصت ارزشمندی برای خدمت صادقانه به زائران است، افزود: علاوه بر تسهیل تردد و ارائه خدمات انتظامی، یکی از مأموریتهای اصلی پلیس، ایجاد محیطی امن برای زائران است تا آنان با آرامش و اطمینان خاطر در مسیرهای منتهی به مرزها تردد کرده و سفر معنوی خود را بدون دغدغه سپری کنند.
فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا با اشاره به اینکه پیشگیری از سرقت و صیانت از اموال زائران از مهمترین مؤلفههای امنیت اربعین است، تصریح کرد: بازدیدهای میدانی با هدف ارزیابی نحوه اجرای تمهیدات ابلاغی در حوزه مقابله با سرقت انجام میشود تا روند اجرای اقدامات پیشگیرانه، سلب تحرک مجرمان و سارقان و همچنین کشف سریع و بهموقع جرائم مورد بررسی قرار گیرد.
سردار نورینژاد خاطرنشان کرد: گزارشهای ارائهشده نشان میدهد برنامههای پیشبینیشده در این حوزه با جدیت و دقت در حال اجراست و امیدواریم با تلاش شبانهروزی کارکنان انتظامی، آسودگی خاطر زائران عزیز بیش از پیش فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: فراجا با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای عملیاتی و انتظامی، خدمترسانی شایسته به زائران اربعین و تأمین امنیت آنان را وظیفهای الهی و افتخاری بزرگ میداند و امیدوار است این خدمات مورد رضایت خداوند متعال و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار گیرد.