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تونل توحید امشب مسدود است

تونل توحید امشب مسدود است
کد خبر : 1819543
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به‌دلیل انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، هر دو باند تونل توحید امشب (ششم مرداد) از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح روز بعد مسدود خواهد بود و تردد از مسیرهای جایگزین انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد که به‌دلیل انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید، هر دو باند این تونل بامداد سه‌شنبه هفتم مردادماه از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح مسدود خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، مسیر جایگزین برای تردد در باند شمالی، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری و بزرگراه چمران به سمت شمال است.

همچنین رانندگان برای تردد در باند جنوبی می‌توانند از بزرگراه نواب صفوی و بزرگراه یادگار امام (ره) به سمت جنوب استفاده کنند.

مرکز کنترل ترافیک از شهروندان خواست با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از مسیرهای جایگزین، از بروز ازدحام و اختلال در تردد جلوگیری کنند.

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