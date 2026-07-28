راهاندازی سامانهای برای ارائه خدمات به زائران اربعین
رئیس سازمان فناوری اطلاعات از راهاندازی سامانهای برای زائران اربعین خبر داد و گفت: زائران میتوانند خدمات مورد نیاز خود را در حوزههایی مانند پیامرسانها، دریافت ارز و خدمات متنوع حملونقل از طریق این سامانه دریافت کنند.
به گزارش ایلنا، محمد محسن صدر افزود: ستاد ویژه اربعین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای تسهیل امور زائران خدمات و سکویی های را در اختیار آنان قرار میدهد که این سکوها، کانال ارتباطی میان زائران و وزارتخانه برای دریافت خدمات به شمار میروند.
وی افزود: در کنار خدمات سالهای گذشته نظیر ایجاد زیرساختهای ارتباطی مناسب، تأمین پهنای باند، اینترنت و هماهنگی با کشور عراق برای دسترسی بهتر زائران، امسال سامانهای تحت عنوان «arbaeen.gov.ir» با همکاری بخش خصوصی راهاندازی شد تا متقاضیان ارائه خدمات به زائران اربعین، بتوانند درخواستهای خود را از طریق این سامانه ثبت و ارائه کنند.
به گزارش صدا و سیما، صدر در ادامه با اشاره به تنوع این خدمات گفت: این خدمات حوزههای مختلفی از جمله پیامرسانها، خدمات مالی نظیر ارز اربعین، خدمات حملونقل و مسیریابی مانند تعیین موقعیت موکبها در مرزها و حتی خدماتی برای نگهداری کودکان را شامل میشود.
وی در پایان تأکید کرد: مردم و زائران میتوانند از طریق این سامانه، خدمات مورد نیاز خود را راحتتر و سریعتر دریافت کنند.