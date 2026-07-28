به گزارش ایلنا از وبدا، محمودرضا محقق، در این نامه، با اشاره به مکاتبه معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی درباره لزوم نظارت بر اپلیکیشن‌های دوراپزشکی و نیز طرح نمونه‌ای از سوءاستفاده از مشخصات پزشکان در یکی از این سکوها، آمده است که برخی اپلیکیشن‌های فعال در این حوزه فاقد هرگونه مجوز یا تأییدیه از سوی وزارت بهداشت هستند.

وی با اشاره به نمونه ای از سوء استفاده از مشخصات پزشکان در اپلیکیشن دکتر تو Doctoreto، عنوان داشت: با توجه به اینکه اپلیکیشن های مشابه مانند دکتر ساینا، اسنپ دکتر، پزشکت، دکتردکتر، زوپ، پذیرش ۲۴، پزشک بوک، بهترینو، مشاور پزشکی و…، فاقد هرگونه مجوز یا تاییدیه از از سوی وزارت بهداشت هستند و بدون اخذ مجوزهای لازم و احراز هویت پزشکان اقدام به نقش واسطه گری بین پزشکان، دندانپزشکان، دفاتر کار و موسسات پزشکی با بیماران می نمایند و اقدامات آنها منجر به تبلیغات سوء برای سایر پزشکان، ارجاع غیر اصولی بیماران، ارائه مشاوره های غلط و غیر علمی، سوء استفاده از نام و عنوان پزشکان، مداخله در امر نوبت دهی با هدف سوء استفاده و انتفاع بیشتر، سهم خواهی از حق پزشک و...، می شود، ضرورت دارد اقداماتی مشترک با هدف صدور مجوزهای لازم و فعالیت قانونمند پلتفرم های مذکور انجام پذیرد تا انجام اعمال نظارت های لازم بر نحوه عملکرد و برخوردهای قانونی با تخلفات آنها امکان پذیر شود.

لذا مستدعی است، دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع، درخصوص پیش فرض های لازم برای فعالیت پلتفرم های مذکور از منظر ضوابط آن حوزه و امکان تعیین ضوابط با همکاری مشترک فیمابین، این معاونت را مطلع نمایید.

بدیهی است تا زمان اخذ مجوز و تاییدیه های لازم از وزارت متبوع، فعالیت و تبلیغات اپلیکیشن های مذکور مورد تایید این معاونت نیست.