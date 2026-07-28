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سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

دریای خزر تا پایان هفته مواج است

دریای خزر تا پایان هفته مواج است
کد خبر : 1819392
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سازمان هواشناسی پیش بینی کرد؛ امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور جوى پایدار حاکم است.

به گزارش ایلنا، امروز سه‌شنبه و فردا در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است و تنها در برخى مناطق واقع در دامنه‌های شمالی البرز و ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شمال هرمزگان، ارتفاعات جنوب کرمان و سیستان وبلوچستان افزایش ابر گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ مى دهد.

در شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه هاى جنوبى البرز افزایش وزش باد و بعضى ساعات وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش دید و کیفیت هوا انتظار مى رود.

بیشینه دمای هوای بیشتر شهر‌های خوزستان امروز از ۴۵ درجه فراتر می‌رود.

تا پایان هفته دریای خزر و شرق دریای عمان مواج است.

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