محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص راهکارهای پیشنهادی مجلس به دولت برای تأمین دارو به خبرنگار ایلنا گفت: سال گذشته بودجه‌ای مصوب شد تا انبارهای دارویی به‌عنوان انبارهای مدیریت بحران، برای ذخیره شش‌ماهه دارو تکمیل شوند. در آن زمان، رهبر شهید نیز با این موضوع موافقت فرمودند و بودجه‌ای در اختیار قرار گرفت و این اقدام تحقق یافت. این بخش مربوط به ذخیره راهبردی دارو بود. بخش دیگر پیشنهاد ما این است که روند چرخه اقتصادی دارو با سرعت بیشتری پیش برود.

وی افزود: امروز متأسفانه بیمه‌های ما به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کنند. در نتیجه، داروخانه‌ها نیز قادر به تسویه‌حساب با شرکت‌های پخش نیستند و این شرکت‌ها نیز نمی‌توانند مطالبات تولیدکنندگان را به‌موقع بپردازند. این چرخه معیوب موجب بروز مشکل در تأمین مواد اولیه و تولید دارو می‌شود.

جمالیان در ادامه خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که با توجه به الزام سازمان تأمین اجتماعی به اولویت‌بندی پرداخت حقوق بازنشستگان که معمولاً بهانه‌ای برای تأخیر در پرداخت سهم دارو می‌شود، و نیز با عنایت به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۵ برای بیمه سلامت اعتباری جهت جبران زیان‌های انباشته سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده و بخشی از اوراق مربوطه نیز با پیگیری‌های انجام‌شده تحویل گردیده است، در صورت تحقق این اقدامات، بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی که مورد گلایه تولیدکنندگان است، برطرف خواهد شد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بخش دیگر موضوع، با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت دارو، کمک‌هایی است که وزارت اقتصاد می‌تواند به تولیدکنندگان دارو ارائه دهد. در این راستا، آیین‌نامه و دستورالعملی از سوی وزارت اقتصاد به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده تا در تأمین نقدینگی تولیدکنندگان مساعدت کنند.

به گفته وی، از سوی دیگر، بحث حمایت از تولید داخل مطرح است که متأسفانه علیرغم برخورداری کشور از نخبگان و دانشمندان توانمند، تولیدکنندگان از حمایت لازم و کافی برخوردار نبوده‌اند. پیشنهاد بعدی ما این است که آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه تصویب و ابلاغ شود تا حمایت مؤثر از تولیدکنندگان محقق شود.

وی در خصوص تأمین دارو از مسیر کشورهای ثالث نیز گفت: همه این مسائل به عوامل سیاسی و روابط بین‌المللی وابسته است و این روابط تأثیر بسیار عمیقی بر حوزه‌های مذکور می‌گذارند. درست است که ما همواره تأکید کرده‌ایم تحریم‌ها باید دارو و غذا را مستثنی سازند، اما تجربه چندین‌ساله نشان می‌دهد که متأسفانه در دنیای امروز این اصول رعایت نمی‌شود و هیچ استثنا یا کمکی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه اتکا به کشورهای ثالث نیز به‌شدت به مسائل سیاسی وابسته است، گفت: به نظر می‌رسد اگر بخواهیم خود را در تأمین برخی اقلام اساسی به کشورهای دیگر وابسته کنیم، این امر مطمئناً می‌تواند به اهرم سیاسی برای آن کشور ثالث تبدیل شود و زمینه طرح خواسته‌های سیاسی آنان را فراهم آورد.

وی ادامه داد: بهترین راه آن است که این امر از طریق ظرفیت‌های داخلی محقق گردد و وابستگی‌مان را تا حد امکان کاهش دهیم؛ مگر در مورد همان مواد اولیه‌ای که فعلاً امکانات و دانش فنی آن در داخل کشور وجود ندارد و بقیه مراحل را خودمان انجام می‌دهیم.

جمالیان در پایان گفت: کشورهای ثالث برای تأمین دارو عمدتاً شامل هندوستان، ترکیه و چین هستند. این سه کشور بیشترین سهم را در همکاری‌های دارویی ما دارند. تقریباً دیگر از کشورهای اروپایی استفاده‌ای نداریم و عمده تعاملات در این سه کشور متمرکز است.

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