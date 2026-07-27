به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در سی‌وسومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، با اشاره به دغدغه دولت برای فعال‌سازی این شورا، اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت، فعال شدن شورای عالی عتف یکی از دغدغه‌ها بود؛ زیرا در گذشته این شورا تا حدودی به وظایف قانونی خود به‌طور کامل عمل نکرده.

وی افزود: با پیگیری‌های شخص دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، شورای عالی عتف دوباره فعال شده و هم دبیرخانه شورا و هم جلسات آن به‌صورت منظم برگزار می‌شود. همچنین مصوبات ارزشمند این جلسات تا مرحله اجرا پیگیری می‌شود.

وزیر علوم با بیان اینکه شورای عالی عتف، شورایی فرادستگاهی است و صرفاً به وزارت علوم اختصاص ندارد، گفت: همه دستگاه‌های کشور در این شورا عضویت دارند و 21 کمیسیون آن نیز با حضور معاونان وزارتخانه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. راهبری تحقیقات و پژوهش در کشور و ایجاد انسجام در حوزه پژوهش از مهم‌ترین وظایف این شوراست.

سیمایی یکی از دستاوردهای این دوره را، با پیگیری‌های رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور، تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت و حرکت در مسیر حل مسائل کشور دانست و افزود: این موضوع، یکی از شاخص‌های اصلی دانشگاه دارای مسئولیت اجتماعی است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات وزارت علوم پس از جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اظهار کرد: پس از این جنگ، در وزارت علوم دفتری با عنوان «دفتر مدیریت حل کلان‌مسئله‌ها» با نام اختصاری «محکم» تشکیل شد که بخشی از مسئولیت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه را بر عهده دارد.

وزیر علوم ادامه داد: این دفتر در مدت کوتاه فعالیت خود، بیش از 10 تا 15 پروژه ملی را که به مسائل حاد و کلان کشور مربوط می‌شود، تعریف کرده است. مدیریت این پروژه‌ها بر عهده معاونت پژوهشی وزارت علوم است و موضوعات آن‌ها به‌طور مشخص از سوی دستگاه‌های اجرایی دولت به وزارت علوم واگذار شده است. بسیاری از این پروژه‌ها نیز ناظر به مسائل ایجادشده در دوران جنگ و پس از آن هستند.

سیمایی با اشاره به پیگیری‌های رئیس‌جمهور در برگزاری نشست‌های تخصصی با استادان دانشگاه، گفت: در این نشست‌ها که با حضور استادان حوزه‌های مختلف برگزار شد، در هر جلسه چهار یا پنج مسئله ملی شناسایی و برای هر یک، پژوهشگر و مجری انتخاب شد.

وی افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌هایی همچون کشاورزی، امنیت غذایی، انرژی، آب، محیط زیست و پسماند تعریف شده‌اند و هم‌اکنون استادان و پژوهشگران دانشگاه‌ها در حال اجرای آن‌ها هستند.

وزیر علوم با ابراز خرسندی از تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه در دولت چهاردهم، تصریح کرد: با پیگیری‌های دو شخصیت دانشگاهی در رأس دولت، ارتباط دانشگاه با جامعه فعال‌تر شده و امروز دانشگاه‌ها بیش از گذشته مسئولیت اجتماعی خود را احساس می‌کنند. همچنین نسبت به مسائل و چالش‌های کشور، احساس تعهد و مسئولیت بیشتری شکل گرفته است.

سیمایی خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز در آغاز راه هستیم و ظرفیت دانشگاه‌ها و پژوهشگران کشور بسیار بیش از وضعیت کنونی است. امیدواریم با شتاب بیشتر و بسیج هرچه بیشتر امکانات و ظرفیت‌های دانشگاهی، مسئولانه‌تر در خدمت جامعه باشیم.

وی همچنین از حاضران در این جلسه قدردانی کرد و از معاون اول رئیس‌جمهور به‌دلیل برگزاری منظم جلسات شورای عالی عتف و پیگیری اجرای مصوبات آن، تشکر کرد.