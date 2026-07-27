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سفر وزیر آموزش‌وپرورش به استان اردبیل

سفر وزیر آموزش‌وپرورش به استان اردبیل
کد خبر : 1819288
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​وزیر آموزش و پرورش با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌ها و چالش‌ها، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تسریع در اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین در نظام تعلیم و تربیت به استان اردبیل سفر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش‌وپرورش، عصر امروز دوشنبه 5 مردادماه با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌ها و چالش‌ها، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تسریع در اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین در نظام تعلیم و تربیت وارد استان اردبیل شد و در بدو ورود مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت.

وزیر آموزش‌وپرورش در جریان سفر دو روزه خود به استان اردبیل، ضمن شرکت در جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان، مهم‌ترین مسائل، برنامه‌ها و راهکارهای ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی استان را با مسئولان استانی بررسی خواهد کرد.

بازدید از دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل و بررسی ظرفیت‌های این مرکز در تربیت نیروی انسانی متخصص، از دیگر برنامه‌های این سفر است که با هدف تقویت جایگاه دانشگاه فرهنگیان و حمایت از تربیت معلمان آینده انجام می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین در ادامه سفر خود به شهرستان‌های خلخال و کوثر خواهد رفت و از نزدیک در جریان روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آموزشی این مناطق قرار خواهد گرفت.

حضور در آیین افتتاح اردوگاه دانش‌آموزی امام خمینی(ره) خلخال، بازدید از مجموعه «میدان پویا» در این شهرستان، انجام آیین کلنگ‌زنی استخر دانش‌آموزی و نیز افتتاح مدرسه 12 کلاسه شهر آبی‌بیگلو، از مهم‌ترین برنامه‌های عمرانی و فرهنگی این سفر به شمار می‌رود.

گفتنی است؛این سفر با هدف تقویت عدالت آموزشی، توسعه زیرساخت‌های تعلیم و تربیت، حمایت از فضاهای فرهنگی، ورزشی و تربیتی و پیگیری میدانی مطالبات آموزش‌وپرورش استان اردبیل انجام می‌شود.

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