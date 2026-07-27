وزیر آموزشوپرورش:
آینده ایران در دستان دانشآموزان است
وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه سفرهای استانی در راستای بازدیدهای میدانی از استانها و بررسی ظرفیتها و چالشهای نظام تعلیم و تربیت انجام میشود، گفت: شورای آموزشوپرورش استان اردبیل، بازدید از فضاهای آموزشی و پیگیری راهکارهای رفع مسائل این حوزه، از مهمترین برنامههای سفر استانی اردبیل است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزشوپرورش، در بدو ورود به استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگاران، هدف از این سفر را بازدید از ظرفیتها و بررسی میدانی مسائل آموزشوپرورش استان عنوان کرد.
وی با اشاره به برنامههای سفر خود، گفت: حضور در استان اردبیل در راستای بازدیدهایی است که از استانهای مختلف کشور انجام میشود. در این سفر ضمن دیدار با مسئولان استان، از فضاها و مراکز آموزشی بازدید خواهیم کرد و ضمن حضور در آیین افتتاح پروژههای آموزشی، در جلسه شورای آموزشوپرورش استان نیز چالشها و مسائل این حوزه را بررسی خواهیم کرد تا با همفکری و همکاری، زمینه رفع یا کاهش مشکلات فراهم شود.
وزیر آموزشوپرورش با قدردانی از مسئولان استان و فرهنگیان اردبیل، افزود: خوشبختانه استان اردبیل در حوزههای مختلف آموزشی از استانهای موفق کشور است و امیدواریم این سفر علاوه بر کمک به رفع چالشها، فرصتی برای تجلیل از تلاشهای ارزشمند همکاران آموزشوپرورش استان نیز باشد.
کاظمی در پایان، خطاب به دانشآموزان گفت: پیام ما به دانشآموزان، تلاش، کوشش، ایمان، توکل بر خدا، علمآموزی، تهذیب، ورزش، نشاط و امید است. آینده ایران و انقلاب اسلامی در دستان دانشآموزان قرار دارد و هرچه نسل آینده از نظر علمی، جسمی و روحی توانمندتر باشد، ایران نیز سربلندتر و مقتدرتر خواهد بود. همانگونه که گفتهاند؛ توانا بود هر که دانا بود.