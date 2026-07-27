وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
بسیاری از چالشهای آموزش عالی در حوزه کشاورزی با عزم و اراده قابل حل است
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با تأکید بر اینکه بسیاری از چالشهای آموزش عالی در حوزه کشاورزی با عزم و اراده قابل حل است، گفت: اصلاح قوانین، مهارتیکردن آموزش و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناوران، از مهمترین راهکارهای رفع مشکلات این حوزه است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در حاشیه نشست هماندیشی و بررسی موضوعات آموزش عالی با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با ارزیابی مثبت از این نشست، اظهار کرد: امروز در خدمت کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بودیم. جلسهای بسیار کاری، جدی و بدون حاشیه برگزار شد و بهطور مشخص به چالشهای حوزه کشاورزی پرداخت.
وی افزود: در بخشهای مختلف کشاورزی، از جمله آموزش، اشتغال، فناوری و تولید دانشبنیان با مشکلاتی مواجه هستیم. نمایندگان مجلس دغدغههای خود را مطرح کردند و ما نیز راهکارها و مشکلات موجود را بیان کردیم، اما واقعیت این است که بسیاری از این چالشها قابل حل هستند و تنها به عزم و اراده نیاز دارند.
وزیر علوم با اشاره به حوزه آموزش گفت: یکی از نقاط ضعف برجسته ما، مهارتی نبودن آموزش است. همچنین ماده 23 قانون بهرهوری بهگونهای تنظیم شده که قابلیت اجرا ندارد. نمایندگان مجلس اعلام آمادگی کردند این قانون را اصلاح کنند و تهیه پیشنویس اصلاحیه نیز بر عهده وزارت علوم قرار گرفت.
سیمایی درباره تولید مبتنی بر دانش اظهار کرد: درخواست ما از مجلس شورای اسلامی این بود که با توجه به اینکه کمتر از 8 درصد شرکتهای دانشبنیان و فناوران مستقر در پارکهای علم و فناوری در حوزه کشاورزی فعالیت میکنند، از این بخش حمایت بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: این جوانان فرهیخته به حمایت مالی نیاز دارند و باید به آنان تسهیلات اعطا شود. در برخی موارد نیز لازم است کمکهای بلاعوض در اختیار آنان قرار گیرد تا بتوانند ایدههایی را که به محصول نمونه تبدیل کردهاند، به مرحله تولید انبوه برسانند.
وزیر علوم با بیان اینکه این مطالبات را از زبان فناوران حوزه کشاورزی مطرح میکند، گفت: آنان بهشدت نیازمند حمایت هستند و اگر کشاورزی کشور مبتنی بر فناوری شود، شاهد امنیت غذایی بهتر، محصولات باکیفیتتر و کاهش هدررفت در بخش کشاورزی خواهیم بود.