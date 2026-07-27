صدور مجوز تاسیس بیش از ۳۹ هزار دهیاری در کشور

وی ادامه داد: دهیاری‌ها تحت نظارت مستقیم نمایندگان مردم در شورای اسلامی روستا فعالیت می‌کنند و از این‌رو، صدور مجوز تأسیس دهیاری می‌تواند نقشی مؤثر در تسهیل امور روستا، ارتقای خدمت‌رسانی و تسریع روند پیشرفت و آبادانی مناطق روستایی ایفا کند.

قربانی در باره نقش دهیاری‌ها در پیشبرد برنامه‌های توسعه روستایی خاطرنشان کرد: توسعه پایدار روستایی بر پایه مشارکت مردم و تقویت سازوکارهای مدیریت محلی استوار است و فراهم کردن زمینه فعالیت مدیریت‌های محلی در روستاها، از الزامات تحقق توسعه متوازن و ارتقای کیفیت زندگی روستائیان به شمار می‌رود.

وی افزود: با موافقت رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مجوز تأسیس دهیاری در ۲ روستای واجد شرایط این استان کرمانشاه، مطابق ضوابط و مقررات، صادر و به استاندار ابلاغ شده است.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اظهار کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی شاخص‌های قانونی، این ۲ روستا واجد شرایط تأسیس دهیاری شناخته شدند و مجوز مربوطه از سوی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور امضا و ابلاغ شد.

دهیاری سازمانی مدنی و نیمه دولتی در کشور است که درون روستاها به انجام وظیفه می‌پردازد. این سازمان تحت نظر دهیار اداره می‌شود و عملکردش مشابه سازوکار شهرداری در شهرها است.