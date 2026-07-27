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معاون آموزش متوسطه:

هنرستان‌های سراسر کشور در ایام تابستان فعال هستند

هنرستان‌های سراسر کشور در ایام تابستان فعال هستند
کد خبر : 1819068
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معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر استمرار فعالیت‌های آموزشی در هنرستان‌ها، اظهار کرد: هنرستان‌های سراسر کشور در ایام تابستان نیز فعال هستند و برنامه‌های آموزشی و مهارتی با هدف ارتقای کیفیت آموزش، تکمیل فرایند یادگیری و آمادگی هرچه بیشتر دانش‌آموزان برای آغاز سال‌تحصیلی جدید در حال اجراست.

به گزارش ایلنا، سیدمصطفی آذرکیش؛ معاون آموزش متوسطه با حضور در تعدادی از هنرستان‌های شهر تهران، از روند اجرای برنامه‌های آموزشی تابستانی و فعالیت‌های در حال انجام در این مراکز بازدید کرد.

وی در این بازدید با تأکید بر استمرار فعالیت‌های آموزشی در هنرستان‌ها، اظهار کرد: هنرستان‌های سراسر کشور در ایام تابستان نیز فعال هستند و برنامه‌های آموزشی و مهارتی با هدف ارتقای کیفیت آموزش، تکمیل فرایند یادگیری و آمادگی هرچه بیشتر دانش‌آموزان برای آغاز سال‌تحصیلی جدید در حال اجراست.

وی با اشاره به اجرای «طرح تقویت و جبران (تقویت بنیه علمی و جبران زمان‌های آموزشی از دست‌رفته)»، افزود: این طرح با هدف تکمیل آموزش‌ها، تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان و جبران زمان‌های آموزشی از دست‌رفته در حال اجراست و با بهره‌گیری از ظرفیت مدیران، دبیران، هنرآموزان و عوامل اجرایی مدارس، تا پایان زمان پیش‌بینی‌شده ادامه خواهد داشت.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ضمن قدردانی از تلاش مدیران، هنرآموزان و کارکنان هنرستان‌ها، بر استفاده حداکثری از فرصت تابستان برای ارتقای کیفیت آموزش، توسعه شایستگی‌های علمی و مهارتی دانش‌آموزان و اجرای اثربخش برنامه‌های آموزشی تأکید کرد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی همچنین بر استمرار نظارت بر روند اجرای طرح تقویت و جبران در مدارس و هنرستان‌ها تأکید کرد و گفت: فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی و جبران کاستی‌های یادگیری، از اولویت‌های مهم وزارت آموزش و پرورش در مسیر ارتقای کیفیت نظام آموزشی است.

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