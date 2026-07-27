به گزارش ایلنا، سیدمصطفی آذرکیش؛ معاون آموزش متوسطه با حضور در تعدادی از هنرستان‌های شهر تهران، از روند اجرای برنامه‌های آموزشی تابستانی و فعالیت‌های در حال انجام در این مراکز بازدید کرد.

وی در این بازدید با تأکید بر استمرار فعالیت‌های آموزشی در هنرستان‌ها، اظهار کرد: هنرستان‌های سراسر کشور در ایام تابستان نیز فعال هستند و برنامه‌های آموزشی و مهارتی با هدف ارتقای کیفیت آموزش، تکمیل فرایند یادگیری و آمادگی هرچه بیشتر دانش‌آموزان برای آغاز سال‌تحصیلی جدید در حال اجراست.

وی با اشاره به اجرای «طرح تقویت و جبران (تقویت بنیه علمی و جبران زمان‌های آموزشی از دست‌رفته)»، افزود: این طرح با هدف تکمیل آموزش‌ها، تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان و جبران زمان‌های آموزشی از دست‌رفته در حال اجراست و با بهره‌گیری از ظرفیت مدیران، دبیران، هنرآموزان و عوامل اجرایی مدارس، تا پایان زمان پیش‌بینی‌شده ادامه خواهد داشت.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ضمن قدردانی از تلاش مدیران، هنرآموزان و کارکنان هنرستان‌ها، بر استفاده حداکثری از فرصت تابستان برای ارتقای کیفیت آموزش، توسعه شایستگی‌های علمی و مهارتی دانش‌آموزان و اجرای اثربخش برنامه‌های آموزشی تأکید کرد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی همچنین بر استمرار نظارت بر روند اجرای طرح تقویت و جبران در مدارس و هنرستان‌ها تأکید کرد و گفت: فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی و جبران کاستی‌های یادگیری، از اولویت‌های مهم وزارت آموزش و پرورش در مسیر ارتقای کیفیت نظام آموزشی است.

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